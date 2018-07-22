На СЗАО «БелДжи» приехал суд

Заседание было посвященно обсуждению вопросов совершенствования законодательства об инвестиционной деятельности и судебной защиты прав и законных интересов инвесторов.





Инвестиционная привлекательность Беларуси во многом зависит от правового регулирования порядка разрешения инвестиционных споров, которые, так или иначе, возникают в процессе реализации инвестиционных проектов.





Представители Верховного Суда, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Министерства экономики, местных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества обсудили общие критерии баланса интересов государства и инвесторов.





Напомним, коллегию по экономическим делам возглавляет Юрий Кобец, который с 1997 по 2009 год работал судьей, а затем и председателем суда Борисовского района.





Он заявил, в частности, корреспонденту СТВ:





— Для того, чтобы найти необходимый баланс и критерии, с одной стороны, повысив уровень инвестиционной привлекательности, с другой стороны, ни в коем случае не нарушив интересы нашего государства, мы решили сегодня поговорить об этом честно, открыто.









Как резюмировали на СТВ, инвестиционное законодательство Беларуси не нуждается в изменении, однако необходимо улучшать практику применения.





На заседании Юрий Кобец затронул тему скорости защиты нарушенных прав сторон при рассмотрении таких споров. БелТА процитировало его слова:





— Мы не можем позволить себе в нынешних условиях, когда жизнь, экономика настолько мобильна, месяцами рассматривать экономические споры, особенно это касается инвестиционных споров,



Несмотря на достаточно жесткое процессуальное регулирование сроков рассмотрения дел, на практике порой вынесение решений откладывается по тем или иным основаниям.

Помимо официальной части выездного заседания, была и неофициальная: гостям показали завод, познакомили с продукцией, желающие могли провести тест-драйв китайских автомобилей, собираемых в Борисовском районе.



