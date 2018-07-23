Компания Lebortovo Capital Partners, подконтрольная бизнесмену Сергею Левину, в 2010 году получила одобрение на строительство логцентра. Инициатива исходила от «Белгоспищепрома». По замыслу, центр должен был оптимизировать логистику товаров, произведенных предприятиями, входящими в состав концерна.





Логцентр планировалось построить в районе Минской ТЭЦ-4 за МКАД. Общая площадь складских помещений объекта должна была составить 20 тыс. кв. метров. Кроме того, дополнительно предусматривалось строительство 1 тыс. кв. м офисных площадей.





При этом инвестор должен был принять на себя обязательство передать в собственность Беларуси долю в уставном фонде нового юридического лица, а само предприятие должно было войти в состав концерна «Белгоспищепром».





Стоит отметить, что в 2012 году Сергей Левин предлагал «Белгоспищепрому» и вышестоящему руководству создать кластер из ряда предприятий, выпускающих кондитерскую продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки, в столичном микрорайоне Дражня. Управлять им должна была компания, уставной фонд сформировался в виде стоимости активов предприятий (доля государства) и денежного вклада инвестора. Финансовые средства и основные усилия, по словам Левина, должны быть направлены на повышение конкурентоспособности предприятий, их реконструкцию и финансовое оздоровление. За счет сокращения логистических расходов, затрат на энергоресурсы и менеджмент инвестор обещал значительно удешевить стоимость продукции, а агрессивная маркетинговая политика позволила бы существенно увеличить объемы сбыта. Такой опыт у бизнесмена имелся при реализации проектов по производству пива (завод «Сябар» в Бобруйске), соков («Старая крепость») и моющих средств (парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» в Осиповичах). Однако проект не получил одобрения.