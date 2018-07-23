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Беларусь и Россия не поделили шампиньоны. Чьи это происки?

Российский публицист Дмитрий Аркатовский высказал свою версию причин «грибной войны», которая неожиданно развернулась между Беларусью и Россией с подачи Россельхознадзора.

Беларусь и Россия не поделили шампиньоны. Чьи это происки?
– Сегодня в России реализуется почти тридцать крупных проектов по выращиванию шампиньонов. Среди основных игроков «Русский гриб», «Зелёная линия», «Агрогриб», «Грибная радуга», «Национальная грибная компания Кашира», «Агротехмаркет» и «Можайский шампиньон», – пишет Аркатовский. – Как полагают эксперты, российский рынок культивируемых грибов близок к насыщению. Уже к 2020 году россияне будут есть шампиньоны, выращенные исключительно внутри страны. Уверенность наших грибоделов в собственных силах дошла да такой степени, что на днях с их подачи Россельхознадзор запретил поставки на территорию России шампиньонов из Беларуси. Якобы в ходе проверки выяснилось, что грибы из братской республики на самом деле выращены в Польше. Учитывая, что доля Беларуси в поставках шампиньонов в Россию составляет 95%, импорт этого продукта упал практически до нуля.

О том, что Россельхознадзор с 24 июля вводит запрет на поставки шампиньонов из Беларуси стло известно в конце минувшей недели. Официальная причина проста: представители Россельхознадзора в Псковской области при проведении фитосанитарного контроля партии шампиньонов весом более 4,5 тонны, прибывшей из Беларуси, обнаружили польскую маркировку на четырех упаковках. Хотя сертификат на груз был выдан главной инспекцией по семеноводству Беларуси. Однако вряд ли одна «левая» партия является веским основанием для полного запрет поставок. Скорее, это действительно повод.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси из-за запрета поставок скандала пока не поднимает. "Будем разбираться в ситуации. Готовы сотрудничать с российскими коллегами. Будем проводить консультации, готовы принять инспекцию Россельхознадзора для снятия разногласий и урегулирования всех вопросов", - заявили в ведомстве. Кстати, «шампиньонная инспекция» из России уже наведывала нашу страну в конце прошлого года.  

"Белорусский партизан"
07:39 23/07/2018






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