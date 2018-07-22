Рейтинг самых богатых и самых бедных регионов Беларуси

Banki24.by проанализировали эти данные и составили рейтинг регионов, куда стоит стремиться или наоборот лучше не соваться.





Если исходить из выборки, то в Беларуси есть немало территорий, где большому количеству работников начисляют зарплату ниже 300 BYN. В мае-2018 регионом с наибольшей долей таких людей был Шарковщинский район Витебской области. Здесь зарплату ниже 300 BYN начисляли 15% занятых. Каждый седьмой житель этого региона хотя и работал, но фактически находился на грани выживания.





Немногим меньшая доля работников с зарплатой до 300 BYN была в Браславском районе — 14,8%.





Следующим в печальном топ-3 бедных регионов идет Хотимский район Могилевской области. В Хотимском районе 9,4% работников обследованных организаций была начислена зарплата ниже 300 BYN. Именно в Хотимском районе родилась и прожила первые годы экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.





Можно отсортировать регионы и по другой отсечке — например, по 500 BYN. Тогда окажется, что более чем у половины работников из 7 районов Беларуси начисленные зарплаты не превышали этой суммы. В указанную категорию в мае-2018 вошли Шарковщинский (55,4%), Мстиславский (54,7%), Бобруйский (54,1%), Кормянский (51,2%), Ушачский (50,6%), Хотимский (50,5%) и Лоевский (50,1%) районы.





Еще в 51 районе Беларуси начисленные зарплаты от 40,3% до 49,3% занятых также не достигали 500 BYN. В общем, жесткая бедность до сих пор широко распространена по белорусской провинции.





А что же с обещанной властями зарплатой по 1 000 BYN? Нигде в Беларуси такая зарплата не была начислена абсолютному большинству.





Лучшие показатели в мае-2018 имел Первомайский район Минска, где 47,7% занятых могли похвастаться начисленной зарплатой в 1 000 BYN и выше. К Первомайскому району столицы Беларуси приписан Парк высоких технологий. По этой причине первое место района в рейтинге выглядит вполне логично.





Чуть хуже в мае-2018 были результаты Партизанского района Минска (45,6%), Солигорского района (45%), Жодино (43,8%), Центрального района Минска (43,2%), Новополоцка (43%).





В Солигорском районе высокие зарплаты имеют работники Беларуськалия, в Жодино — БЕЛАЗа, в Новополоцке — Нафтана.





Если идти дальше и смотреть зарплаты от 2 000 BYN, то их в ведомости видело абсолютное меньшинство по всей территории страны. Доля занятых с начисленной зарплатой выше 2 000 BYN в мае-2018 превышала 5% только в 15 территориях. В этот список входили 9 районов Минска, Солигорский, Речицкий, Минский, Островецкий районы и Жодино с Новополоцком.



