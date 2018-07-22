По поручению Лукашенко построили «суперкомбайн». Фотофакт

В августе 2017 года блока Александр Лукашенко заявил: «Еще одно направление в «Гомсельмаше» — создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть».





«Советская Белоруссия» утверждает: «Что же, сегодня со всей ответственностью можно сказать: действительно, конкретные наработки и задумки у них были. Более того, воплотились в металле за считанные месяцы, и уже в начале июня КЗС-2124 впервые был представлен на «Белагро-2018» широкой публике. Первое впечатление — строгая красота и мощь. Девятиметровая жатка. Пропускная способность — 24 тонны зерна в час».





Испытания «суперкомбайна» проходят в ОАО «Туровщина» Житковичского района.





Агроном Виталий Саскевич заявил: «Вот уж действительно суперкомбайн. Идет как пишет, хотя почвы здесь те еще. И пока наш КЗС-1218 намолачивает двенадцать тонн, опытный образец — в два раза больше, что для нас очень весомо. Вот только оптимальную скорость определим. Сейчас она около трех километров в час. Разогнать бы до шести и посмотреть, будут ли потери зерна. Если нет, темп уборки возрастет как минимум в два раза».