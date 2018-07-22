Экономисты ВШЭ: реальные зарплаты в Беларуси превысили российские

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы. Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил 1640 долларов по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Беларусь, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла 1648 долларов.





Конкуренция с Минском





В 2011−2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Беларусь по уровню зарплат, видно из расчетов ВШЭ. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял 338 долларов, а в 2014-м — 95 долларов. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Беларусь вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС в ней составила 1556 долларов, а в России — 1530 долларов. Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции (1561 доллар против 1517 долларов), годом позже Беларусь опять опередила ее, хотя и незначительно — разрыв в 8 долларов стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Беларуси в 2016 году учтена в расчетах).





Как отметил в беседе с РБК научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, в 2017 году в Беларуси действительно был зафиксирован рост реальных зарплат, хоть и не радикальный (по данным Белстата, он составил 7,5% к предыдущему году). «Пик реальных зарплат пришелся на середину 2014 года, потом они снижались на протяжении трех лет, пока не возобновили [рост] в прошлом году, примерно со второго квартала», — сказал эксперт, отметив, что динамика зарплат по ППС имеет свои особенности и может отличаться.









Ситуация в России





В 2015 году реальная начисленная заработная плата в России сократилась на 9% по отношению к предыдущему году, напоминают эксперты ВШЭ, ссылаясь на Росстат. В последующие годы она росла небольшими темпами: прирост составил +0,8% в 2016 году и +2,9% в 2017 году. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1, 7,9 и 6,7% соответственно. При этом девальвация рубля в 2014−2015 годах привела к сокращению оплаты труда в России в долларовом выражении, отмечают экономисты.





Минэкономразвития ожидает замедления темпов роста реальных зарплат с планируемых 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году. Как следует из прогноза министерства (*.pdf), в первую очередь это связано с высокой базой 2018 года, так как зарплаты работников социальной сферы (они попали под майские указы 2012 года) довели до целевого уровня, а МРОТ повысили до прожиточного минимума. Другими причинами могут стать ускорение инфляции и изменение сроков индексации зарплат бюджетников (с 1 октября 2019 года вместо 1 января, как в этом году). В 2020 году зарплаты вырастут на 1,5%, в 2021-м — на 2,3%, а в следующие три года — на 2,8% ежегодно, прогнозирует Минэкономразвития.





Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты странами являются Казахстан и Азербайджан: в 2017 году оплата труда там составила 76% от российского показателя (1252 доллара по ППС). В целом во всех странах СНГ, кроме Беларуси, сопоставимые зарплаты ниже, чем в России. В Украине, ранее решившей выйти из СНГ, средняя зарплата по ППС также стабильно ниже российских показателей. В 2017 году она составила 1074 доллара (65% от российской).





Восточная Европа и БРИКС





Среди государств Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда по ППС таким странам, как Польша (2343 доллара), Чехия (2026 долларов), Хорватия (1950 долларов) и Венгрия (2107 долларов), следует из мониторинга. Болгария и Румыния от России по уровню зарплат отстают, однако в последние годы разница в зарплатах в России и этих странах стремительно сокращается, отмечают эксперты.





Что касается двух рассмотренных в мониторинге партнеров по БРИКС, то их по уровню зарплат Россия опережает. В Китае при номинальном обменном курсе валют зарплаты превышают российские, но при переходе к расчетам по ППС Россия сохраняет более высокий показатель, отмечают эксперты ВШЭ. Так, в 2016 году (сопоставимых данных за 2017 год по Китаю пока нет) средняя зарплата в Китае составляла 1461 доллар, а в России — 1561 доллар. Но разрыв также сокращается: в 2011 году он составлял более 450 долларов, а в 2016-м — 100 долларов. В Бразилии средняя зарплата в прошлом году достигла только 1407 долларов — ее уровень оплата труда в России превышает стабильно.





Правда, номинальная заработная плата в России все еще выше, чем в Беларуси. По данным Росстата, на май 2018 года этот показатель в России составлял 43 550 российских рублей (около 686 долларов США).





Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2018 года, по данным Белстата, составила 943,9 рубля (чуть больше 470 долларов США). Это самый высокий показатель за весь 2018 год. В апреле средняя зарплата в Беларуси составляла 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара.



