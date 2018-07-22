В Пинском районе нашли месторождение базальтов

БАЗАЛЬТ - вулканическая горная порода, используемая в промышленности как сырье для щебня, базальтового волокна (для производства теплозвукоизоляционных материалов, композитной базальтовой арматуры, и т.д.), каменного литья и кислотоупорного порошка, плит мощения, брусчатки, облицовочных плит, наполнителя для бетона.





ТУФ - также вулканическая горная порода, но в отличие от базальта имеет пористую структуру. Пористые известковые туфы применяют в качестве строительных материалов, из травертина изготавливают напольную и облицовочную плитку. Известковый туф применяется в строительстве как лёгкий строительный камень, теплоизоляционный материал и сырье для производства жжёной извести.





«В этом году мы начнем работы по предварительной разведке с проведением всего комплекса работ, в том числе гидрогеологического изучения, чтобы можно было говорить о целесообразности разработки и ее возможных условиях. Работы планируется завершить в 2020 году», - цитирует БЕЛТА начальника управления по геологии Минприроды Василия Колба. Отмечается также, что сегодня выявлены и другие перспективные участки разработки базальтов. Они находятся в Дрогичинском и Ивановском районах.



