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В Беларуси создается авиатранспортная корпорация

В Беларуси может появиться структура, которая объединит все аэропорты, авиакомпании и иные профильные организации страны, — государственная корпорация ОАО «Белорусская авиатранспортная корпорация», созданная на базе Департамента по авиации Минтранса РБ.

Предложения Госкомимущества, который прорабатывал вопрос о создании единой авиаструктуры, были поддержаны на совещании в Совете Министров. В предложениях учтён опыт соседних стран, в том числе России (Ростех, Объединённая судостроительная корпорация и т. д.). Если инициатива будет одобрена главой государства, в состав ОАО «Белорусская авиатранспортная корпорация» войдут шесть организаций: ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407», РУП «Национальный аэропорт Минск» и РУП «Белаэронавигация», а также авиакомпании «Трансавиаэкспорт», «Белавиа» и «Гродно». Это позволит оптимизировать функции Министерства транспорта и коммуникаций, а также привлекать инвесторов, выходить на финансовые рынки и рынки заимствования западных площадок и банков.

12:27 22/07/2018






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