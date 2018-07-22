В Беларуси создается авиатранспортная корпорация

Предложения Госкомимущества, который прорабатывал вопрос о создании единой авиаструктуры, были поддержаны на совещании в Совете Министров. В предложениях учтён опыт соседних стран, в том числе России (Ростех, Объединённая судостроительная корпорация и т. д.). Если инициатива будет одобрена главой государства, в состав ОАО «Белорусская авиатранспортная корпорация» войдут шесть организаций: ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407», РУП «Национальный аэропорт Минск» и РУП «Белаэронавигация», а также авиакомпании «Трансавиаэкспорт», «Белавиа» и «Гродно». Это позволит оптимизировать функции Министерства транспорта и коммуникаций, а также привлекать инвесторов, выходить на финансовые рынки и рынки заимствования западных площадок и банков.



