Экономист: Мы упали и ползем на карачках

Экономист Лев Марголин считает, что указанный рост ВВП можно назвать успехом белорусской экономики, поскольку он выше среднеевропейских темпов, пишет "Солидарность"





Вместе с тем, с учетом падения отечественной экономики в 2015-2015 годах даже рост ВВП на 4,5% позволит достигнуть предкризисный период только лет через шесть-восемь, отмечет эксперт.





Схожего мнения придерживается и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. Он напоминает, что белорусский ВВП до кризиса составлял 76 миллиардов долларов, а по итогам нынешнего года может составить около 55 миллиардов. По его мнению, для восстановления на прежних позициях отечественной экономике может и вовсе потребоваться десятилетие.





– Мы упали и, к сожалению, пока ползем на карачках, – отмечает Заико.





Власти планировали, что в 2018 году рост ВВП составит не менее 3,5%. Выходит, пока экономика растет опережающими темпами. Лев Марголин полагает, что в первом полугодии белорусский ВВП рос, в том числе, за счет восстановления российского рынка.





– Какого-то прорыва у нас не наблюдается, – говорит экономист.





Леонид Заико считает, что заметный рост ВВП в первом полугодии удался благодаря внешним рынкам.





– Сработала мировая динамика. И успехи русских летчиков, которые всех перепугали, и цены на нефть стали расти. У нас значительно вырос показатель экспорта нефтепродуктов по ценовому параметру. То есть это не зависело от белорусов, – говорит руководитель аналитического центра «Стратегия». – Но что касается внутреннего рынка, то ситуация здесь крайне опасная. ВВП вырос на 4%, а реальная зарплата на 13%. Это опасная диспропорция.





Мне кажется, народ решил так: раз пошла такая пьянка, раз в Минздраве воруют и хранят по 500 тысяч долларов дома, а чиновники чуть ли не поголовно берут взятки, мы тоже наберем кредитов, а потом покажем фигу.