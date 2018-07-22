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В Беларуси испытывают «офисный суперкомпьютер»

В Национальной академии наук Беларуси разработали опытный образец офисного суперкомпьютера, пишет БелТА.

Появлению этого образца предшествовало создание экспериментальной модели суперкомпьютера.

«Опытный образец офисного суперкомпьютера уже разработан и прошел предварительные испытания. По своим характеристикам он превзошел экспериментальный. Если заявленная пиковая производительность экспериментального образца — не менее 10 Тфлопс, у опытного — не менее 15 Тфлопс», — рассказал заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.

Кроме этого, до 6 терабайт увеличили ёмкость памяти. На сентябрь 2018-го запланированы приёмочные испытания, после которых запустят мелкосерийное производство. По словам Сергея Кругликова, потенциальные покупатели уже проявляют интерес к разработке.

Учёные также разработали опытный образец суперкомпьютера для центров обработки данных. Его предполагают установить в подразделении института — республиканском суперкомпьютерном центре.

10:06 22/07/2018






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