В Беларуси испытывают «офисный суперкомпьютер»

Появлению этого образца предшествовало создание экспериментальной модели суперкомпьютера.





«Опытный образец офисного суперкомпьютера уже разработан и прошел предварительные испытания. По своим характеристикам он превзошел экспериментальный. Если заявленная пиковая производительность экспериментального образца — не менее 10 Тфлопс, у опытного — не менее 15 Тфлопс», — рассказал заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.





Кроме этого, до 6 терабайт увеличили ёмкость памяти. На сентябрь 2018-го запланированы приёмочные испытания, после которых запустят мелкосерийное производство. По словам Сергея Кругликова, потенциальные покупатели уже проявляют интерес к разработке.





Учёные также разработали опытный образец суперкомпьютера для центров обработки данных. Его предполагают установить в подразделении института — республиканском суперкомпьютерном центре.