Трамп развязывает торговой войну - глава МВФ

Она уточнила, что падение мировой экономики на 0,5% из-за введения новых импортных ограничений - это худший сценарий МВФ.





Накануне Трамп пообещал новую волну повышения тарифов на китайский импорт в США. Предположительно оно коснется товаров на общую сумму $500 млрд.





До этого Штаты ввели дополнительные таможенные начисления для импорта из КНР на общую сумму $34 млрд.



