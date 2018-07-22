Об этом сообщила БЕЛТА председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко.





Сейчас данный механизм предполагает постепенное снижение цены — сначала на 20%, потом на 50%, 80%. Комитет государственного имущества предлагает в тех случаях, когда объекты выставляются на торги не первый раз, понижать цену сразу до 50%.





В комитете считают, что это позволит сократить затраты на содержание объектов, подготовку аукционов и более оперативно реализовывать лоты.





Галина Степуренко проинформировала, что уже подготовлен проект изменений в действующее законодательство, с учётом предложений доработан указ № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом».





В комитете государственного имущества Мингорисполкома также считают, что необходимо совершенствовать процедуру проведения торгов. Часто бывает так, что участники аукционов идут на неоправданное повышение цены, а потом не платят.



