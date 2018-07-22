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Чего мелочиться? Цену на объекты госсобственности при повторных торгах будут сразу снижать на 50%

При повторном выставлении объектов госсобственности на аукционы цена на них будет снижена до 50%. Такие нововведения готовятся в Беларуси.

Об этом сообщила БЕЛТА председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко.

Сейчас данный механизм предполагает постепенное снижение цены — сначала на 20%, потом на 50%, 80%. Комитет государственного имущества предлагает в тех случаях, когда объекты выставляются на торги не первый раз, понижать цену сразу до 50%.

В комитете считают, что это позволит сократить затраты на содержание объектов, подготовку аукционов и более оперативно реализовывать лоты.  

Галина Степуренко проинформировала, что уже подготовлен проект изменений в действующее законодательство, с учётом предложений доработан указ № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом».

В комитете государственного имущества Мингорисполкома также считают, что необходимо совершенствовать процедуру проведения торгов. Часто бывает так, что участники аукционов идут на неоправданное повышение цены, а потом не платят.  


09:29 22/07/2018






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