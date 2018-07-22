Определены самые продаваемые в мире автомобили

По данным издания focus2move, лидерство захватила Toyota Corolla, продажи которой с января 2018 года составили 501.013 автомобилей.





В первой пятерке также находятся Ford F-Series (441.025), Volkswagen Golf (367.655), Honda Civic (350.164) и Toyota RAV4 (335.325).





В топ-100 вошли две модели Geely. На 66-м месте расположился кроссовер Geely Boyue (115.587), на 85-м седан Geely Emgrand EC7 (105.408).



