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Определены самые продаваемые в мире автомобили

Составлен всемирный рейтинг самых популярных автомобилей по итогам первых пяти месяцев 2018 года.

По данным издания focus2move, лидерство захватила Toyota Corolla, продажи которой с января 2018 года составили 501.013 автомобилей.

В первой пятерке также находятся Ford F-Series (441.025), Volkswagen Golf (367.655), Honda Civic (350.164) и Toyota RAV4 (335.325). 

В топ-100 вошли две модели Geely. На 66-м месте расположился кроссовер Geely Boyue (115.587), на 85-м седан Geely Emgrand EC7 (105.408).

09:10 22/07/2018






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