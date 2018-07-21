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Опять? Россельхознадзор нашел в говядине из Беларуси кишечную палочку

С 23 июля поставки продукции компании «Славинпродукт» в Россию окажутся под временным запретом из-за того, что Россельхознадзор обнаружил в говядине белорусского производителя бактерии кишечной палочки. Это следует из документов, опубликованных на сайте российского ведомства.

Россельхознадзор запретил ООО «Славинпродукт» поставлять с 23 июля говядину на российский рынок. Причиной для введения ограничения стало повторное выявление кишечной палочки в продукции предприятия.
 
Также Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех белорусских производителей. Речь идет о Витебской бройлерной фабрике (метаболиты нитрофуранов в мясе птицы), «Мозырских молочных продуктах» (бактерии кишечной палочки в твороге) и Слуцком сыродельном комбинате (нитраты в питьевом молоке), сообщает telegraf.by

22:02 21/07/2018






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