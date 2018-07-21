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Опять? Россельхознадзор нашел в говядине из Беларуси кишечную палочку

С 23 июля поставки продукции компании «Славинпродукт» в Россию окажутся под временным запретом из-за того, что Россельхознадзор обнаружил в говядине белорусского производителя бактерии кишечной палочки. Это следует из документов, опубликованных на сайте российского ведомства.