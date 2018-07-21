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Под Минском появится исследовательский центр Китайской аэрокосмической корпорации

Китайская аэрокосмическая корпорация намерена создать исследовательский центр в создаваемом в Беларуси индустриальном парке «Великий камень».

19 июля заместитель министра экономики Александр Червяков встретился с заместителем генерального директора Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники Чжан Цзяньхэном, сообщается на сайте Минэкономики Беларуси.

В ходе встречи китайская сторона презентовала направления деятельности корпорации, озвучила планы по созданию исследовательского центра в индустриальном парке «Великий камень», а также проработке создания совместных предприятий в отдельных сферах.

Белорусская сторона отметила проведение работы над проектом плана новой индустриализации экономики, одним из ключевых направлений которого является развитие сотрудничества с КНР, основывающееся на взаимодействии с такими крупными корпорациями как Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники.

Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники занимается исследованием, проектированием, производством, испытанием и поставкой различных типов спутников, пилотируемых космических аппаратов, летательных аппаратов для зондирования глубокого космоса, других космических изделий и систем стратегического и тактического ракетного оружия. Научно-исследовательская и производственная база расположены в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Сиане, Чэнду, Гонконге, Шэньчжэне.

26 марта 2018 г. с корпорацией подписано соглашение о намерении вступления в индустриальный парк «Великий камень».


thinktanks.by
19:34 21/07/2018






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