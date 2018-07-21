19 июля заместитель министра экономики Александр Червяков встретился с заместителем генерального директора Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники Чжан Цзяньхэном, сообщается на сайте Минэкономики Беларуси.





В ходе встречи китайская сторона презентовала направления деятельности корпорации, озвучила планы по созданию исследовательского центра в индустриальном парке «Великий камень», а также проработке создания совместных предприятий в отдельных сферах.





Белорусская сторона отметила проведение работы над проектом плана новой индустриализации экономики, одним из ключевых направлений которого является развитие сотрудничества с КНР, основывающееся на взаимодействии с такими крупными корпорациями как Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники.









Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники занимается исследованием, проектированием, производством, испытанием и поставкой различных типов спутников, пилотируемых космических аппаратов, летательных аппаратов для зондирования глубокого космоса, других космических изделий и систем стратегического и тактического ракетного оружия. Научно-исследовательская и производственная база расположены в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Сиане, Чэнду, Гонконге, Шэньчжэне.





26 марта 2018 г. с корпорацией подписано соглашение о намерении вступления в индустриальный парк «Великий камень».



