В Лельчицком районе начали разработку нового месторождения гранита

По информации начальника отдела экономики райисполкома Оксаны Дриневской, здесь начата реализация инвестиционного проекта по модернизации щебзавода. Планируется не только расширение производ­ства по изготовлению изделий и материалов из гранитных блоков дей­ствующего карьера “Глушкевичи”, но и месторождения облицовочного природного камня “Карьер Надежды”. По оценкам специалистов, пишет infobaza.by запасы в плотном теле составляют 4752,9 тысячи кубических метров.





Первые образцы темного гранита в карьере добыты еще 30 лет назад и успешно использовались на отделочных работах при строительстве станций минского метро. Затем разработка карьера была остановлена, он наполнился водой и стал озером.









Теперь по поручению правительства разработка нового месторождения возобновлена. После откачки воды из карьера будут начаты подготовительные работы по организации добычи и транспортировке темного гранита. Этот материал — импортозамещающий, поскольку аналогичные виды гранита в настоящее время закупаются в Италии и на Украине.





Цель инвестпроекта — обеспечить максимальное использование природного камня и продукции переработки в различных отраслях экономики. При этом особое внимание будет уделено вопросам формирования себе­стоимости продукции, которая должна стать конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешних рынках. Также в результате расширения производства будет создано 40 новых рабочих мест.



