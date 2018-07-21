Осенью в Слуцке заработает производство сверхмощных кранов

В Минской области готовятся сдать очередной проект с определением «уникальный». Самое главное — уже нашлись первые клиенты, заинтересованные в приобретении таких «силачей». Корреспондент «Рэспублікі» отправилась на предприятие и оценила масштаб событий своими глазами.





Новый цех





Свое второе рождение бывший ремонтный завод пережил несколько лет назад, когда на предприятии началась глобальная модернизация. Заменили оборудование, отремонтировали цеха. А в 2017-м и вовсе решили расширить линейку продукции и начали возводить новый цех. Юрий Шувалов, директор Слуцкого завода подъемно-транспортного оборудования, объясняет нюансы проекта:





— В середине 2019 года планируем вывести новое предприятие на стопроцентную производственную мощность. Что немаловажно, все работы проводятся без остановки основного производства. Часть нового оборудования уже поступила на предприятие и готовится к монтажу и пуско-наладочным работам. Финансы мы получили через европейскую кредитную линию. Поэтому и оборудование, закупаемое для нужд нового производства, изготавливается по заказу предприятия у европейских производителей. Плюс использовали оборотные средства завода. Расчетный период, за который окупится проект, — около 10 лет, но мы планируем вложиться в 5—6.





Упор при разработке сделали на локализацию производства: все, что нужно для крана, будут делать в одном месте. Как пояснили специалисты, задача максимум — закрыть все вопросы по перемещению грузов. Проще говоря, завод возьмет на себя все циклы производства: от разработки проекта до его сдачи под ключ.





Виктор ПИЩЕВСКИЙ работает на предприятии уже 33 года. Слесарь механосборочных работ уверен: новые станки освоит быстро





Ваш товар — наш купец





Что же касается самого главного — сбыта, то и здесь все точки уже расставили. Сразу несколько министерств — Минпром, Минстройархитектуры, Минтранс, МЧС, Минобороны, МВД, концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» — выразили заинтересованность в продукте. Сфера применения колоссальная. Взять то же дорожное строительство. Сегодня во всем мире отходят от привычных нам пешеходных переходов, а возводят пешеходные мосты. Да, дорого, но цена человеческой жизни еще выше. Краны, которые в скором времени начнут производить в Слуцке, сыграют в строительстве таких объектов решающую роль: всю дорогу можно будет перекрыть одним пролетом, без установки центральных опор. На заводе после модернизации смогут делать пролет длиной до 50 метров. Существенно сократится время работы, а следовательно, и стоимость проекта. Все за счет технологичности процессов. Раньше на производство крана грузоподъемностью до 32 тонн уходило 4 месяца. Теперь срок сократится до месяца.





По итогам реализации проекта будет расширена ассортиментная линейка продукции. Уже сейчас завод помимо грузоподъемного оборудования производит также металлоконструкции строительного назначения.





Инвестиции в «мозги»





Кстати, предприятие получит европейский сертификат и право маркировать свои изделия знаком СЕ. Завод постоянно подтверждает соответствие качества продукции техническим регламентам Таможенного союза. За ним на каждом из этапов производства следят в лаборатории неразрушающего контроля. На созданные рабочие места придут свои же специалисты. Правда, их функции расширятся, а требования к знаниям станут строже. Соответственно, и уровень зарплаты вырастет. Заниматься уникальными кранами будут высококвалифицированные кадры, которые завод готовит уже сегодня. Для этого не жалеют ни денег, ни времени, отправляя специалистов на обучение даже за границу. Все вкупе позволит выйти на европейский рынок.





Кроме того, новые краны будут еще и энергоэффективные. Предприятие на одном изделии в год может сэкономить до 14 тысяч кВт. Вроде немного, но если учесть, что в стране сегодня трудятся почти 5 тысяч кранов, это не считая нижней линейки, то сумма получится приличной. Чем не вклад в экономику страны?





ПРЯМАЯ РЕЧЬ





Андрей ЯНЧЕВСКИЙ, председатель Слуцкого районного исполнительного комитета:





— Для района это очень важный инвестпроект, который позволит нам создать новые рабочие места. Молодые специалисты, в частности, инженеры, будут востребованы здесь. Основной критерий, по которому стоит оценивать работу и руководства района, и самого предприятия — это уровень зарплаты людей. А она будет на этом предприятии достойная.





Сегодня строительно-монтажные работы в активной фазе. Мы все делаем для того, чтобы производство заработало в положенный срок. Главная ставка — на уникальность проекта. Следовательно, ждем большого спроса и хорошей загруженности производственных мощностей.









Хочется поблагодарить руководство «БелАЗа» за проект, это и есть удачный пример, когда успешное предприятие, взяв под крыло практически банкрота, помогло вдохнуть в него новую жизнь, по сути, заново создало высокотехнологичное производство.



