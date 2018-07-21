В базе будут собраны данные как о поступления внутри страны, так и из-за рубежа. Об этом сегодня во время прямой телефонной линии сообщила FINANCE.TUT.BY заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко. Кроме того, все организации должны будут представлять налоговикам данные обо всех денежных поступлениях своих сотрудников.

Напомним, в Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан.





— В информационной базе будут собираться сведения обо всех доходах граждан, полученных на территории Республики Беларусь, полученных за пределами республики, — уточнила Светлана Шевченко. — Информация получается из самых различных источников, в том числе на основании соглашений об информационном обмене между иностранными государствами и Беларусью. Еще такой момент — налоговые агенты будут представлять информацию о каждой выплате в отношении своего работника. О большинстве этих выплат сегодня сообщается в фонд соцзащиты, но не обо всех. Сейчас организации сообщают не обо всех доходах, которые выплачивают своим работникам, а только о тех доходах, с которых производятся отчисления в фонд соцзащиты.





По словам представителя МНС, налоговики «и сегодня точно также располагают сведениями о доходах граждан, но сейчас они содержатся в разных информационных источниках, их объединят».





Сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование. Полностью заработает база, как планируется, с 1 января 2019 года.





— С 1 января планируется представление сведений налоговыми агентами. Это в проекте законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. Такое предложение было рассмотрено, оно поддержано. Сейчас оно внесено в законопроект. Дальше будет рассматриваться заинтересованными сторонами, депутатами.





Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» — для расширения категорий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу.





— База создается в первую очередь для выявления тех лиц, которые нуждаются в получении безналичных жилищных субсидий. Чтобы не беспокоить человека, будет видно, нужно ли предоставлять человеку субсидию, — уточнила Светлана Шевченко. — Сведения также будут использоваться также для контрольных целей, той работы, которую налоговые органы делают ежедневно, здесь ничего нового не появляется.



