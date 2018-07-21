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Разыскиваются инвесторы. В Гомельской области на продажу выставлены крупные госпакеты акций 15 предприятий

В Гомельской области изучают интерес инвесторов к приобретению государственных пакетов акций, сообщает Государственный комитет по имуществу.

В перечень акционерных обществ, в отношении акций которых в регионе уже определены условия продажи, включены 15 предприятий, из которых 8 предложены к продаже по конкурсу. Балансовая стоимость пакетов акций составляет от 63 до 11 925 тыс. рублей.

Среди предлагаемых предприятий ОАО «Ельский консервный завод» – производитель плодово-ягодных, фруктовых, овощных соков и нектаров, консервированного горошка и овощных маринадов. Условиями продажи пакета акций (73%) являются обеспечение сохранения количества рабочих мест и профиля деятельности общества. Продажа акций требует согласия Президента Республики Беларусь.

На конкурсную продажу также выставлены акции 5 предприятий агропромышленного комплекса – «Брагинка», «Брагинагросервис», «Маложинский», «Пераможник» (Брагинский район), «Неначское» (Калинковичский) и 2 предприятий торговли – «Визавиторг» (Жлобинский), «Калинковичиторг» (Калинковичский). Победитель обязан в срок от 1 года до 3 лет со дня заключения договора купли-продажи акций инвестировать в предприятия от 300 до 700 тыс. евро. Средства предполагается направить на реконструкцию и модернизацию производства, а также техническое перевооружение. Сохраняется социальная направленность продажи – в качестве условий также определены сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы работникам.

На аукционе предлагается приобрести пакеты акций 7 предприятий в размере от 9,5% до 80% уставного фонда, в числе которых также предприятия агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и гостиничных услуг. Среди них ОАО «Гомельагрокомплект» (16,9% уставного фонда) — один из крупнейших производителей доильного оборудования в Республике Беларусь.

Подробно ознакомиться с условиями продажи акций можно по ссылке.

Контактные телефоны в г. Гомель: (0232) 70-13-15 или (0232) 70-13-68.


progomel.by
12:40 21/07/2018






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