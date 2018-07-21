Несмотря на то, что кресло директора временно пустует, Владимир Аутко все еще числится руководителем. Вместе с ним, напомним, был задержан и начальник одного из управлений предприятия, пишет TUT.BY.





По данным милиции, должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно. Причем получали на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовные дела.





— Он [Аутко] хороший человек и строгий руководитель. Года у нас не проработал. Говорили, что его к нам специально пригласили — мол, грамотный специалист. При нем вовремя стали платить и зарплату, и аванс. И даже отпускные перед отпуском, а не после, как было раньше. Обещал нам к новому году зарплату поднять, — говорят сотрудники предприятия.





— Как-то прокомментировать задержание директора мы не можем. Надеемся, что следствие разберется в данной ситуации. Реакция одна — растерянность, — признается главный инженер предприятия Юрий Кисляк.





— Работает завод, как и работал. Первый раз, что ли, без директора остаемся? Труба на стекловате дымит. Отпускные люди получили. Зарплату пока еще не всю, что, конечно, в этой ситуации немного нервирует. Про нового директора ничего пока не слышно, — рассказывает одна из сотрудниц завода.









Владимир Аутко — действительно не первый директор стеклозавода, в отношении которого возбуждается уголовное дело. Цех по производству стекловаты был запущен несколько лет назад при другом руководителе — Игоре Батяне. По идее, выпуск этой продукции должен был поддержать предприятие на плаву. В открытие нового цеха вложили 65 млн евро. Не обошлось и без скандала: стекловату должны были начать выпускать еще в 2011 году, но планы сорвались. Итальянская компания — поставщик оборудования свои обязательства не выполнила, а переведенные ей деньги пропали. В 2014 году СК возбудил уголовные дела по факту причинения ущерба заводу и злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами. Коллектив лихорадило, Игорь Батян и вовсе кардинально сменил сферу деятельности — в 2017 году он стал начальником одного из отделов Белорусской федерации хоккея.





Владимир Аутко стал руководителем стеклозавода «Неман» в августе того же, 2017 года. Он — уроженец Гродненской области. Имеет три высших образования, женат, имеет двоих детей. До стеклозавода «Неман» работал директором частного предприятия «ОлексКар». До того, в 2005 году, был назначен генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Гранит».





В 2009 году против Аутко прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями во время работы на «Граните». По версии прокуроров гендиректор причинил предприятию ущерб на сумму более 348 млн рублей (неденоминированных). Однако тогда дело до суда не дошло — было прекращено. Но на «Гранит» руководитель не вернулся — стал генеральным директором Брестского городского ЖКХ.





Недавно КГК провел проверку «Немана». Выяснилось, что проведенная в 2006−2015 годах масштабная модернизация стеклозавода себя не оправдала: предприятие не смогло заработать необходимые финансовые ресурсы для стабильной работы, а сейчас продолжает наращивать долги. Например, годовая прибыль стеклозавода «Неман» составляет примерно 50 млн рублей, а долгов уже накопилось порядка 200. При этом завод отгружал продукцию на экспорт по ценам ниже себестоимости без согласования с Минстройархитектуры, констатируют в КГК. На стеклозаводе парируют: вынуждены покупать газ в три раза дороже, чем аналогичные предприятия в России, поэтому сложно было оставаться конкурентоспособными. А оборудование не запускалось, чтобы не было новых запасов продукции и долгов. При этом предприятие стало рассчитываться со своими кредиторами.









Недавно власти увеличили госдолю в ОАО «Стеклозавод «Неман» на сумму ранее оказанной государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета — 10,5 млн рублей.



