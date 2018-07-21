При этом в Россельхознадзоре обвинили Беларусь в поставках «санкционной» продукции под видом произведенной на своей территории, пишет news.tut.by

Так, 20 июля при выборочном контроля в пункте приема уведомлений «Красная Горка» специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили в салате «Спинатти» весом 0,805 тонны, который ввозился как консервированная продукциия, карантинный организм.





Снимок носит иллюстративный характер.





Экспертиза подтвердила заражение западным калифорнийским (цветочным) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). «Данная продукция, выработанная ООО «Производственная компания «Салатория», Беларусь, Минская область, при производстве должна была пройти определенную обработку, однако факт выявления в ней карантинного вредителя говорит об обратном», — отмечают в Россельхознадзоре.





— Это обстоятельство указывает на попытки недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, меняя коды ТН ВЭД, ввозить в Российскую Федерацию подкарантинную продукцию минуя фитосанитарный контроль. Причиной желания миновать контроль со стороны Россельхознадзора является косвенным подтверждением поставок «санкционной» продукции под видом произведенной на территории Беларуси. При этом неоднократные инспекции Россельхознадзора белорусских предприятий, производящих растительную продукцию, доказывали отсутствие заявляемых белорусской стороной объемов производств продукции, - поясняют в Россельхознадзоре.





В российском ведомстве отмечают, что раньше высказывало озабоченность из-за поставок из Беларуси растительной продукции, «заявленной как прошедшей обработку и готовой к употреблению». «Партии не сопровождаются фитосанитарными сертификатами и не подлежат контролю со стороны ведомства», — отмечают в Россельхознадзоре.





Напомним, Россельхознадзор вводит с 24 июля временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси. Такие меры направлены на предотвращение ввоза грибов из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго.





Поводом к таким мерам послужило обнаружение сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям санкционной партии грибов во время фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке административной границы.





Ранее 17 июля Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько затронул тему противодействия ввозу санкционной продукции на территорию России.



