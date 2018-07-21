Кто и зачем продает контрафактные продукты питания?

О внимательном отношении к продуктам, которые употребляются в пищу, во все времена говорили не только медики и диетологи. Даже немецкий философ Людвиг Андреас Фейербах утверждал: «Человек есть то, что он ест». Нам, казалось бы, бояться нечего. Традиции производства продуктов питания и контроль за процессом в нашей стране всегда были на высоте. Однако...





В Витебске, к примеру, контрафактную тушенку выявили в открывшихся недавно так называемых магазинах одной цены. Стоимость — менее 2 рублей за полукилограммовую банку — сразу показалась покупателям привлекательной. Но вскоре посыпались жалобы: «Лишь желеобразная субстанция и полное отсутствие мяса!» Это, по словам Елены Захаревич, возглавляющей отдел, который осуществляет надзор за техрегламентами в Витебской областной инспекции Госстандарта, послужило поводом для тесного общения с руководством сети магазинов:





— Бизнесмены показали документы, где сказано, что консервы изготовлены в Смоленской области. Предъявили декларации соответствия Таможенного союза. Однако в банке вместо кусков говядины массой не менее 30 граммов мы увидели лишь кусочки головизны с лимфоузлами. Это — отходы! Остальное пространство было заполнено желированным бульоном. Лабораторные исследования показали, что массовая доля белка в продукте занижена — 3,46 процента вместо положенных 15.





Вместо кусков говядины в банке тушенки обнаружили отходы пищевого производства.





Вскоре покупатели пожаловались еще на 2 продукта, приобретенные в этих магазинах. Мясорастительные консервы из Орловской области на поверку оказались банальным соевым гуляшом. А от гранатового сока, который также прибыл из России, у ребенка одной из покупательниц покраснел язык. Лаборатория, утверждает начальник Витебской областной инспекции Госстандарта Оксана Мурашкевич, обнаружила в нем краситель — азорубин:





— Красителя в соке быть не может. Это — фальсификат! Если краситель добавляют в напиток, на этикетке предупреждают, что содержится вещество, влияющее на активность детей. В нашем случае такая надпись отсутствовала.





Хозяева магазинов быстро отреагировали на замечания инспекторов, прекратив реализацию вышеназванных продуктов. Однако не всегда продавцы так легко соглашаются убрать подделку с прилавка. Так было, к примеру, с творогом, который «всплыл» на витебском Центральном рынке в начале года. Из–за низкой цены — от 3,50 до 3,90 за килограмм, вспоминает Елена Захаревич, его охотно разбирали, несмотря на то что продавался он без маркировки в обычных целлофановых пакетах:





— Продавцы–предприниматели утверждали, что продукт — фермерский. Из Лиозненского района. Но документов не показали. После проведенного мониторинга творога вроде бы на рынке не стало. Но его продолжали продавать — из–под прилавка. Так как наших инспекторов продавцы в лицо знают, то обманщиков за руку мы ловили с помощью сознательных покупательниц. У одной из них, к слову, сырниками, сделанными из непонятного творога, отравились внуки. В конце концов на проверку пришлось выходить с милиционерами, у которых полномочий больше, чем у нас.





Исследования показали, что белая субстанция, о которой идет речь, на 86 процентов состояла из растительных жиров. То есть молока в нем практически нет! Массовая доля белка в разных партиях, по словам Оксаны Мурашкевич, занижена в 3 — 4 раза:





— А вот дрожжей там оказалось в тысячу раз больше! В итоге в мае — июне Госстандарт признал творог московского ООО «Союзмол» и продукт творожный ООО «Адаланте–М» из Московской области опасной продукцией. И запретил их ввоз и обращение в Беларуси.





В нынешнем году Госстандарт выдал 15 запретов на ввоз и обращение в Беларуси опасных продуктов питания.





Несмотря на это, он недавно появился в магазине частного предприятия «О...» на проспекте Фрунзе. За нарушение запрета предусмотрен штраф — до 12 тысяч 250 рублей. Составленный по факту нарушения протокол находится сейчас в экономическом суде Витебской области.









К ситуации, конечно, можно относиться по–разному. Можно посочувствовать бизнесменам, которым на оптовом рынке в Смоленске подсунули поддельные документы на товар. Бывает и такое. Но что за рубль можно приобрести банку качественной тушенки или что килограмм хорошего творога на рынке будет в 2 раза дешевле магазинного, верится с трудом. Некоторые предприниматели в погоне за дополнительным и, возможно, не всегда честным заработком об этом, к сожалению, забывают. Но вот покупатель должен оставаться начеку. Кто, как не мы сами, позаботится о своем здоровье и задумается, какой продукт приобрести и приготовить у себя на кухне?





Компетентно





Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:





— Резкого ухудшения здоровья разовое употребление контрафактных продуктов, скорее всего, не вызовет. Но их продолжительное использование может нарушить функцию клеток, ответственных за уничтожение тех или иных ядов в организме. Из–за этого могут развиться хронические патологии печени, почек и других органов.





Статистика





В 2018–м работники Витебской областной инспекции Госстандарта составили 61 протокол на продукцию, продававшуюся с нарушением технических регламентов. Из них 10 — за нарушение запрета на реализацию. Сумма штрафов превысила 6,4 тысячи рублей.





Мнение по теме





Виталий Тарасенко, старший оперуполномоченный УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома:





— Обычно в России подделывают продукты раскрученных белорусских брендов, чтобы заработать. К примеру, глубокские сгущенку и масло, оршанскую тушенку. Под официальную партию товара готовится пакет документов. Злоумышленники их копируют и под поддельные сертификаты производят партию некачественного товара. Обычно он распространяется в России по низким ценам. Но, бывает, ценой соблазняются и оптовики из нашей страны. Доказать криминальный умысел здесь сложно. Проблема еще и в том, что утилизация запрещенного к продаже товара не контролируется. Принудительно он не изымается. Бывает, несмотря на запрет, он всплывает в торговой сети по более низкой цене.





фото автора, Витебской областной инспекции Госстандарта и УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома



