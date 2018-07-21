Их нравы: во имя чести компания Burberry сожгла непроданные товары на $36 млн
Поступком компании остался недоволен не только "Гринпис", но и акционеры.
Британский производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров класса люкс Burberry за минувший год уничтожил нераспроданную продукцию на сумму более 36 миллионов евро, сообщает издание The Times.
Подобные меры компания предприняла с целью защиты бренда: таким образом, по мнению руководства, товары не попадут на черный рынок.
К слову, энергию, полученную во время уничтожения продукции, использовали на производство.
Акционеры компании недовольны происходящим: за последние пять лет Burberry уничтожила продукции более чем на 117 миллионов долларов, чтобы защитить интеллектуальную собственность.
Негодование подобный поступок вызвал и у представителей "Гринписа", компания же утверждает, что процесс уничтожения избыточного сырья не нанес ущерба окружающей среде, пишет sputnik.by
Компания Burberry существует с 1856 года. Первые несколько десятилетий фирма специализировалась на производстве верхней одежды, а также была поставщиком одежды для британской армии.
Отличительным знаком Burberry является принт "клетка".
10:20 21/07/2018
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