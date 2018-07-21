



Британский производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров класса люкс Burberry за минувший год уничтожил нераспроданную продукцию на сумму более 36 миллионов евро, сообщает издание The Times.





Подобные меры компания предприняла с целью защиты бренда: таким образом, по мнению руководства, товары не попадут на черный рынок.





К слову, энергию, полученную во время уничтожения продукции, использовали на производство.





Акционеры компании недовольны происходящим: за последние пять лет Burberry уничтожила продукции более чем на 117 миллионов долларов, чтобы защитить интеллектуальную собственность.









Негодование подобный поступок вызвал и у представителей "Гринписа", компания же утверждает, что процесс уничтожения избыточного сырья не нанес ущерба окружающей среде, пишет sputnik.by

Компания Burberry существует с 1856 года. Первые несколько десятилетий фирма специализировалась на производстве верхней одежды, а также была поставщиком одежды для британской армии.





Отличительным знаком Burberry является принт "клетка".











