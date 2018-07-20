Где в Беларуси нашли золото, медь и платину

— Что касается поисков золота на территории Беларуси, такие работы проводились по программе освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011−2015 годы. Были поисковые работы в Столбцовском районе Минской области, по результатам которых выделен перспективный участок Зуберово, — приводит БЕЛТА слова заместителя начальника главного управления природных ресурсов Василия Колба.





По словам чиновника, на достаточно больших глубинах — от 300 до 500 м — обнаружены проявления золота.





— Теперь необходимо провести полный цикл геологоразведочных работ. Этот участок внесен в перечень предлагаемых для передачи в концессию для заключения договора с концессионером о поисковых работах и предварительной разведке. Концессионер пока не найден, — сказал Василий Колб.





Всего в перечне 15 объектов, предлагаемых для передачи в концессию. Последним в мае 2018 года в него было включено месторождение горючих сланцев Туровское, расположенное в Столинском и Житковичском районах.





— Помимо золота, на территории Беларуси есть проявления меди и платины. Платина зафиксирована на участке Зуберово, — отметил Василий Колб. — Есть также перспективы по выявлению месторождений урановых руд. Площади были выявлены еще лет 20 назад, но дальнейшие работы по обнаружению месторождений приостановлены в связи с тем, что они достаточно затратны и требуют хорошего экономического обоснования.