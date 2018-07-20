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Лукашенко снова пытается оздоровить проблемные колхозы: Чего-то не хватало

Глава Беларуси провел совещание по проблемным предприятиям агропромышленного комплекса.

Александр Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года поручил правительству разработать комплексный нормативный правовой акт, который позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления, соответствующие полномочия предполагается передать председателям райисполкомов.

И потребовал сохранение профиля работы организаций, обеспечение занятости работников, выполнение социальных обязательств.

- Но прежде чем подписать указ, проект которого на столе, я хочу услышать от губернаторов, прежде всего, и членов правительства ответы на некоторые вопросы.

…Мы уже столько принимаем решений по оздоровлению, что, казалось бы, все они должны быть прибыльными. Но чего-то не хватало - вот еще один нормативный правовой акт. Снизилось ли количество неплатежеспособных субъектов хозяйствования после принятия мер ранее?

Во-вторых, все ли, о чем мы с вами договаривались, реализовано в проекте указа? Мы должны принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены. Они должны смотреть в перспективу, но не должны быть оторваны от существующей реальности. Позволят ли они в полной мере использовать производственный потенциал проблемных организаций и вывести их на стабильную работу?

И спросил, как губернаторы на местах видят реализацию предлагаемых мер, нет ли возражений у председателей райисполкомов по поводу наделения их новыми полномочиями:

- Если есть проблемы, то нужны продуманные, конкретные предложения по их решению.

19:07 20/07/2018






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