Доллар и евро снова подорожали на торгах в пятницу
Белорусский рубль девальвировался к евро и доллару на торгах валютной биржи в пятницу 20 июля. Корзина валют подорожала на 0,04%, а с начала надели уже на 0,51%.
Курс доллара поднялся на 0,0024 рубля до 1,9984 BYN/USD. Укрепление американской валюты к белорусскому рублю идёт уже седьмые торги подряд. Суммарно за это время доллар подорожал на 0,0291 рубля.
Курс евро подскочил на 0,0096 рубля до 2,3272 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 23 дня.
Курс российского рубля опустился ещё на 0,0046 рубля до 3,1481 BYN/100 RUB. Российский рубль находится на минимуме за 11 дней, отмечает select.by.
16:14 20/07/2018
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