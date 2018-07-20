Доллар и евро снова подорожали на торгах в пятницу

Курс доллара поднялся на 0,0024 рубля до 1,9984 BYN/USD. Укрепление американской валюты к белорусскому рублю идёт уже седьмые торги подряд. Суммарно за это время доллар подорожал на 0,0291 рубля.





Курс евро подскочил на 0,0096 рубля до 2,3272 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 23 дня.





Курс российского рубля опустился ещё на 0,0046 рубля до 3,1481 BYN/100 RUB. Российский рубль находится на минимуме за 11 дней, отмечает select.by











