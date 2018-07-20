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Россия запретила ввоз шампиньонов из Беларуси

Россельхознадзор ограничит поставки шампиньонов из Беларуси с 24 июля. В ведомстве заявили, что проверенная партия грибов имела маркировку, указывающую, что продукцию произвели в Польше.

Россельхознадзор ограничит ввоз в РФ шампиньонов из Беларуси после проверки партии грибов, часть которых имела "маркировку, подтверждающую, что указанная продукция произведена в Республике Польша", сообщает ТАСС.

Ограничения вводятся до завершения инспекций белорусских предприятий "в целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения".

"Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов - шампиньонов, происхождением Республика Беларусь, до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий - производителей шампиньонов", - заявил Россельхознадзор.

В Польше оказалась произведена часть поставки белорусской компании "Фрутэгмилк", выяснил Россельхознадзор в ходе карантинного фитосанитарного контроля.

Российское ведомство обратилось к нашей стране с просьбой о расследовании данного факта и предоставлении материалов по его результатам.




15:51 20/07/2018






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