Больше всего должников на 1 июля этого года числилось по Минску – это свыше 1 590 юридических лиц, общественных объединений и индивидуальных предпринимателей, пишет Ежедневник





По-прежнему столичная налоговая инспекция имеет претензии к нескольким компаниям известного бизнесмена Виталия Арбузова ("Брэйк хайдроликс" и "Витаравтомотив"), на протяжении многих месяцев в списке должников фигурируют предприятия, связанные с Алексеем Вагановым ("ЛадаГарант", "ЛадаХотелс", "Лада ОМС-Инжениринг"). Ряды некогда именитых застройщиков ("Тамбаз", "Фрелиэйсэксим" и др.) на указанную дату разбавили крупный дистрибутор ветпрепаратов "Кинс", производители лекарственных средств "Ферейн" и "ДживаФарм", "Трикотажная фабрика "Ареола", государственные предприятия МЗАЛ им. П.М. Машерова и "Алеся".





Минская область заняла второе место по неплательщикам (851), третье осталось за Гомельщиной (561).





Примерно поровну должников в бюджет в Брестской (488) и Витебской (403) областях. На Могилевщине в этом периоде было 355 компаний и ИП, которые не рассчитались с бюджетом. На фоне других регионов налоговой дисциплиной отличается Гродненская область – здесь на 1 июля было всего 193 должника.









Из известных компаний, которые попали в "черный список" налоговиков в этом периоде, выделяются витебская компания "КиС", "Полоцкие напитки и концентраты", Гомельский жировой комбинат, Гродненская обувная фабрика "Неман", лидское "Можейково", МПОВТ, гродненские компании "ЗОВ-Стоун" и "ГродноБиопродукт".



