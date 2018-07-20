За счет чего в Беларуси вырос экспорт сельхозпродукции?

"Положительная динамика наблюдается в особенности по товарам мясной группы. Поставки мясной продукции за пять месяцев выросли в натуральном выражении на 12%, в денежном — на 14,7% до суммы 402,6 млн долларов. Динамику показывают продукты из говядины и мяса птицы", - цитирует БелТА начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова.

«Комсомолка» решила изучить данные Белстата по экспорту сельхозпродукции и сравнить первые пять месяцев этого года с таким же периодом прошлого. Больше всего в натуральном выражении (читай - в объемах) рванул вверх натуральный мед - аж в 16 раз! Также в 6,7 раза больше мы стали поставлять свежей или охлажденной рыбы. А вот хуже дела пошли с экспортом свинины: он уменьшился более чем на 83% (см. нашу инфографику).





Удивительно просели поставки яиц - минус 14,4%; молочной сыворотки мы стали поставлять меньше на 18,3%. Зато на 14% вырос экспорт пахты, йогурта и кефира.