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За счет чего в Беларуси вырос экспорт сельхозпродукции?

В январе - мае этого года экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 6,5% по сравнению с таким же периодом 2017-го. В денежном выражении он составил 2,071 млрд. долларов.

"Положительная динамика наблюдается в особенности по товарам мясной группы. Поставки мясной продукции за пять месяцев выросли в натуральном выражении на 12%, в денежном — на 14,7% до суммы 402,6 млн долларов. Динамику показывают продукты из говядины и мяса птицы", - цитирует БелТА начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова.

«Комсомолка» решила изучить данные Белстата по экспорту сельхозпродукции и сравнить первые пять месяцев этого года с таким же периодом прошлого. Больше всего в натуральном выражении (читай - в объемах) рванул вверх натуральный мед - аж в 16 раз! Также в 6,7 раза больше мы стали поставлять свежей или охлажденной рыбы. А вот хуже дела пошли с экспортом свинины: он уменьшился более чем на 83% (см. нашу инфографику).

Удивительно просели поставки яиц - минус 14,4%; молочной сыворотки мы стали поставлять меньше на 18,3%. Зато на 14% вырос экспорт пахты, йогурта и кефира.


Источник:
13:54 20/07/2018






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