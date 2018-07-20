Регулируемые государством цены растут гораздо быстрее инфляции

Так, в июне текущего года темпы роста регулируемых цен в годовом выражении увеличились до 9,1% с 8,9% в мае, пишет select.by





При этом потребительские цены в целом в июне поднялись всего на 4,1% в годовом выражении. И дело тут не только в увеличении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые в Беларуси традиционно растут в начале каждого года, хватает и других товаров и услуг, цены на которые устанавливаются государством.





Так, по данным Нацбанка, в июне ускорение темпов подъема регулируемых цен обеспечил рост цен на водку и на услуги дошкольных учреждений на летний период.





Тем не менее, это не помешало снижению в июне темпов инфляции в целом. Как сообщили в Нацбанке, это было вызвано сокращением цен на плодоовощную продукцию. Данная продукция в июне 2018 года была на 4,4% дешевле, чем в июне 2017 года. Это, в свою очередь, объясняется эффектом высокой базы прошлого года: из-за плохих погодных условий во II квартале тогда наблюдался значительный подъем цен на плодоовощную продукцию.





Темпы базовой инфляции в июне выросли, как и в случае административно регулируемых цен: до 3,1% с 2,9% в мае текущего года. К этому привело, по данным Нацбанка, увеличение цен на мясо и мясопродукты.









Трендовая инфляция, рассчитываемая Нацбанком, четыре месяца остается на одном уровне и составляет 3,2% в годовом выражении. А средняя интенсивность прироста потребительских цен в июне и мае равнялась 2,8%. По мнению экспертов Нацбанка, это указывает на стабильность ценовой ситуации в Беларуси.





Относительная стабильность наблюдается и вне сектора потребительских товаров. Так, цены производителей промышленной продукции в июне текущего года поднялись на 0,7% по сравнению с маем 2018 года и на 3,4% по сравнению с декабрем 2017 года.





Цены производителей сельскохозяйственной продукции соответственно снизились на 1,5% и выросли на 1,5%.





Цены в строительстве увеличились по сравнению с маем на 2%, а по сравнению с декабрем — на 0,5%.





Услуги транспорта по сравнению с маем подешевели на 0,1%, но по сравнению с декабрем поднялись на 4,2%.





Тарифы на связь для бизнеса в июне не изменились по сравнению с маем, а по сравнению с декабрем выросли на 2,8%.