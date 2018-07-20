Программа освоения месторождений проводилась в Беларуси на протяжении 2011 – 2015 годов, приводит belta.by слова Василия Колба, замначальника главного управления природных ресурсов и начальника управления по геологии Минприроды.





Во развития минерально-сырьевой базы страны найдено свыше дюжины перспективных месторождений. Например, в Столбцовском районе обнаружен «золотой» участок Зуберово, хоть ценный металл и залег там на глубинах около 300–500 метров. А не так давно, в мае 2018 года, нашли месторождение горючих сланцев «Туровское», занявшее часть Столинского и Житковичского районов.









Кроме этих двух участков в перечене земель для поисковых разработок и первичной разведки – 15 объектов.





– К сожалению, на данный момент ни одного концессионера не найдено. Либо в конце 2018 года, либо в начале следующего будет проведен конкурс, – объяснил Колб.





Кроме золота в белорусской земле находят проявления меди и платины, урановых руд. Однако работы по обнаружению новых месторождений пока приостановлены.



