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Нужны концессионеры: геологи нашли под Столбцами залежи золота и еще 14 других участков с полезными ископаемыми

В Минприроде рассказали о поиске в Беларуси золота, платины меди и урановых руд.

Программа освоения месторождений проводилась в Беларуси на протяжении 2011 – 2015 годов, приводит belta.by слова Василия Колба, замначальника главного управления природных ресурсов и начальника управления по геологии Минприроды.

Во развития минерально-сырьевой базы страны найдено свыше дюжины перспективных месторождений. Например, в Столбцовском районе обнаружен «золотой» участок Зуберово, хоть ценный металл и залег там на глубинах около 300–500 метров. А не так давно, в мае 2018 года, нашли месторождение горючих сланцев «Туровское», занявшее часть Столинского и Житковичского районов.


Кроме этих двух участков в перечене земель для поисковых разработок и первичной разведки – 15 объектов.

– К сожалению, на данный момент ни одного концессионера не найдено. Либо в конце 2018 года, либо в начале следующего будет проведен конкурс, – объяснил Колб.

Кроме золота в белорусской земле находят проявления меди и платины, урановых руд. Однако работы по обнаружению новых месторождений пока приостановлены.


07:02 20/07/2018






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