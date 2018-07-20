Белорусская Playgendary вошла в топ-3 игровых издателей на рынке США

Иллюстрация: Playgendary





Playgendary имеет административное представительство в Мюнхене, но «значительная часть команды» работает именно в минском R&D офисе, рассказали dev.by в компании. За последний календарный месяц игровому разработчику удалось стать одним из лидеров по числу скачиваний игровых приложений на платформах App Store и Google Play: в обоих магазинах Playgendary заняла второе место. Помимо Playgendary, в топ рейтинга попали американский издатель Tastypill, французская Voodoo и швейцарская Miniclip.





Playgendary существует с 2013 года, а среди известных разработок компания называет Bowmasters, Tank Stars, Partymasters и Kick the Buddy. В компании утверждают, что рост состоялся не только благодаря развитию вышедших ранее проектов, но и росту популярности новых игр: Polyart Book и Dictator – Rule the World.



