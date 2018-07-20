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Кто отвечает за безопасность интернет-платежей. МВД обратилось с предложением

Министерство внутренних дел обратилось к Национальному банку с предложением об улучшении безопасности интернет-платежей. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси наблюдается рост количества хищений денег с использованием компьютерной техники. За 5 месяцев текущего года органы внутренних дел зарегистрировали более 1,3 тыс. таких преступлений. Это почти на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще стали фиксироваться противоправные деяния, совершенные при помощи скомпрометированных реквизитов банковских платежных карточек. 

Снизить количество преступных посягательств и сделать расчеты в интернете более защищенными, по мнению правоохранителей, позволит обязательное для всех интернет-платежей с использованием реквизитов банковских карт таких технологий безопасности, как 3-D Secure, Verified by Visa, Mastercard SecureCode и "Интернет Пароль". 

МВД обратилось с предложением к Национальному банку Беларуси разработать обязательные технические 
требования по использованию данных технологий всеми банками страны, а также предусмотреть иные способы обеспечения безопасности при интернет-платежах. "Основными причинами являются доверчивость граждан, их неосведомленность о способах защиты при интернет-платежах и необходимости сохранения в тайне платежных реквизитов", - отметил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев. 

По его мнению, всем заинтересованным органам важно сосредоточить усилия на профилактической работе в этом направлении и активно информировать население о рисках, связанных с разглашением реквизитов платежных карт.


07:45 20/07/2018






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