Компания Inditex, пришедшая на белорусский рынок в августе 2017-го, увеличила за прошлый год число сотрудников в нашей стране с 24 до 323 человек, то есть в 13,5 раза.





Такие данные содержатся в отчетах компании, сообщает belmir.by

Число же сотрудников компании по всему миру по итогам минувшего года – почти 172 тысячи.





Напомним, в августе 2017-го в Минске открылись 7 магазинов Inditex – брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.



