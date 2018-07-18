В Беларуи штат Inditex получается больше, чем в Дании, Финляндии, Македонии, Черногории, Норвегии, Словакии или Словении
Inditex за год нарастил свой штат в Беларуси более чем в 13 раз.
Компания Inditex, пришедшая на белорусский рынок в августе 2017-го, увеличила за прошлый год число сотрудников в нашей стране с 24 до 323 человек, то есть в 13,5 раза.
Такие данные содержатся в отчетах компании, сообщает belmir.by
Число же сотрудников компании по всему миру по итогам минувшего года – почти 172 тысячи.
Напомним, в августе 2017-го в Минске открылись 7 магазинов Inditex – брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.
08:00 20/07/2018
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