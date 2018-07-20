Первая связана с именем бизнесмена Виктора Прокопени и широко известна благодаря визиту в офис этой компании Александра Лукашенко. Вторая, WorkFusion, прославилась в Беларуси не так сильно, но игрок того же рынка, и никак не менее серьезный. Они старше и являются уже состоявшимся бизнесом, располагающим миллионами долларов.





Обе компании ищут для себя бухгалтеров со знанием английского языка, международных стандартов бухучета. Обе имеют репутацию заботливых и исключительно платежеспособных работодателей.





Что же предлагает своему главбуху В. Прокопеня?





Вакансия: главный бухгалтер ООО «Бануба Девелопмент» и еще одной фирмы – резидента ПВТ, вероятно, (exp)capital.





Зарплата: от 1200 USD на руки. Учитывая требования к соискателю, это совсем немного, и «от», вполне вероятно, больше 1500 USD и даже ближе к 2000 USD.





Работодатель: компания – резидент ПВТ c 2016 г. занимается разработкой технологии для мобильных приложений дополненной реальности; ключевые решения основаны на технологиях искусственного интеллекта, компьютерного зрения, алгоритмах машинного обучения, включая нейронные сети, которые могут обнаруживать и идентифицировать объекты, мимику и жесты в режиме реального времени. В феврале 2017 г. компания получила инвестиции 5 млн. USD от фонда Larnabel Ventures и инвестиционной компании В. Прокопени VP Capital.





Расположение: офис находится в бизнес-центре компании Velcom на ул. Интернациональной, 36. Самый центр Минска, станция метро «Октябрьская».





Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета двух юридических лиц – резидентов ПВТ в соответствии с законодательством, составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности в ПВТ; прохождение обязательного ежегодного аудита; ведение управленческого учета и подготовка ежемесячных отчетов; контроль движения денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом компании; ведение учета основных средств и нематериальных активов (поступление, ввод в эксплуатацию, начисление амортизации, внутреннее перемещение, закрепление за материально-ответственными лицами, модернизация, инвентаризация, выбытие), в т.ч. документальное оформление; отражение в бухгалтерском учете полученных услуг, аренды; оформление исходящих и подписание входящих ЭСЧФ.





Требования к кандидату: высшее экономическое образование, опыт работы главным бухгалтером не менее 3 лет, предпочтительно в международных компаниях или в ИТ; знание всех участков налогового и бухгалтерского учета, английский язык уровня не ниже Intermediate; опыт прохождения аудита, в т.ч. по МСФО.





Используемое программное обе­спечение: MS Office.





Один из ключевых игроков той же ниши, обычно конкурирующий с компаниями В. Прокопени за айтишные кадры, на этот раз одновременно с ним ищет сразу двух квалифицированных бухгалтеров.





Вакансия: специалист по финансовому и управленческому учету (Financial Accountant), одновременно есть вакансия просто бухгалтера для работы с белорусским учетом.





Зарплата: не указана. Учитывая требования к соискателю, это диапазон от 1500 USD до 2000 USD. Белорусский бухучет стоит дешевле, но и там специалист с английским стоит от 1000 USD.





Работодатель: белорусский офис мощной американской компании, разрабатывающей самообучающиеся системы на основе искусственного интеллекта, которые постепенно заменяют людей в крупных корпорациях и банках; является резидентом Парка высоких технологий.





Расположение: офис находится в восточной части Минска. Недалеко от проспекта Независимости на ул. Славинского, 11; ближайшая станция метро – «Московская».





Обязанности: «Американский» бух­галтер должен вести налоговый учет в соответствии US GAAP/IFRS на следующих участках: командировочные и операционные расходы; амортизация; зарплата; банк; контролировать выставление счетов американским клиентам; готовить отчеты для акционеров и взаимодействовать с аудиторами.





Белорусский отвечает за стандартный набор задач главбуха не самого большого предприятия: банк, основные средства, расчеты с персоналом и контрагентами, сдача отчетности.





Требования к кандидату: понимание американских стандартов бухучета US GAAP/IFRS и готовность их применять в повседневной работе, высшее экономическое образование, устный и письменный английский язык уровня не ниже Intermediate; большим преимуществом будет опыт работы в компаниях «большой четверки» (Deloitte, Ernst & Young; KPMG; PwC). От белорусского бухгалтера требуется опыт от двух лет и английский не ниже уровня В1.





Используемое программное обе­спечение: для американского учета – MS Office и корпоративная ERP-система; белорусскому бухгалтеру также надо работать с 1С 8.0 и системами электронного декларирования.



