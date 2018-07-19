Самая часто получаемая зарплата в Беларуси меньше 400 BYN и падает

Уже несколько лет подряд рост доходов населения Беларуси идет за счет богатых, а не бедных. Рост разрыва между бедными и богатыми можно отследить по разнице медианной и средней зарплаты, пишет banki24.by





Среднюю зарплату официальные статорганы считают через деление фонда зарплаты на списочную численность занятых. За счет высокооплачиваемых граждан средняя зарплата сильно завышает «температуру по больнице». Поэтому более корректный показатель — медианная зарплата.





Медианной называют ту зарплату, выше и ниже которой зарплата начисляется по 50% занятых. Другими словами, по 50% работников имеют зарплаты выше и ниже медианной. Медианную зарплату власти считают дважды в год — в мае и ноябре, а результаты публикуют летом и зимой. Сегодня самые свежие данные — по состоянию на май 2018 года.





В мае 2018-го медианная зарплата в Беларуси составила 709,3 BYN, а средняя — 943,9 BYN. В мае-2018 средняя зарплата оказалась на 33,1% выше, чем медианная. Для сравнения: в мае 2013 года средняя и медианная зарплата отличались на 23,5%, в мае 2014 года — на 25,8%, в мае 2015 года — на 27,8%, в мае 2016 года — на 31,1%, в мае 2017 года — на 32,8%. Налицо растущая разница между средней и медианой. Эта разница говорит об увеличении расслоения по доходам.





Судите сами: с мая-2013 по май-2018 средняя зарплата выросла на 89,2%, а медианная — на 75,6%. Это значит, что зарплаты низкооплачиваемых белорусов росли самым медленным темпом. Большинство таких граждан работают в бюджетном секторе.





Глава государства уже давно поставил перед правительством задачу наращивать зарплату за счет бюджетного сектора. Очевидно, что в первой половине 2018 года цель не была достигнута. Чиновникам остается надеяться, что сработают те меры, которые они запланировали на второе полугодие.





Кроме медианной есть еще так называемая модальная зарплата. Это зарплата, которую наиболее часто начисляют той или иной части занятых.





В мае 2018 года модальная зарплата в среднем по Беларуси составила всего 394,5 BYN. Причем Минск и регионы отличались по этому показателю кардинально.





В Минске модальная зарплата сложилась на уровне 773,4 BYN, а в областях — от 382,5 до 395,9 BYN. Думаем, теперь вам окончательно стали понятны причины миграции белорусов из провинции в Минск и за границу.





Крайне примечательно, что модальная зарплата в мае 2018 года упала по отношению к зарплате за май 2017 года. В мае-2017 модальная зарплата в Беларуси составляла 399,8 BYN. То есть самая часто начисляемая зарплата сократилась даже без учета инфляции! С поправкой на рост цен за год мода по зарплате обвалилась на 5,5%.





Но и это еще не все. Начисленные зарплаты по методике Белстата содержат в себе подоходный налог (13%) и взнос работника в Фонд соцзащиты (1%). Из-за различных вычетов из подоходного у каждого белоруса есть своя персональная дельта между начисленной зарплатой и зарплатой на руки.





Также большинство граждан, занятых в госсекторе, перечисляет добровольно-принудительные взносы в профсоюзы (около 1%). Поэтому «чистые» модальные и медианные зарплаты гораздо меньше, чем по расчетам Белстата.





По оценкам banki24.by, в мае-2018 медианная зарплата на руки могла составлять 610–620 BYN в Беларуси и 780–790 BYN — в Минске. Что касается чистой модальной зарплаты, то в среднем по стране она колебалась в пределах 340–350 BYN, по Минску — 670–680 BYN. Это и есть примерный уровень благосостояния рядовых белорусов. Самыми бедными в мае-2018 были работники с начисленными зарплатами ниже 300 BYN. По нашим расчетам, таковых в конце весны было около 140 тысяч человек.