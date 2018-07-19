Нужно только эти возможности использовать в полной мере, считает вице-премьер Армении Мгер Григорян:





"У нас и сегодня есть довольно серьезный товарооборот по технике и комплектующим. И это направление в торговле будет развиваться. Ведь у нас есть месторождения, в Беларуси есть БелАЗ, есть "Белшина" — в этой конфигурации развитие торговых отношений и дальше будет продолжаться. Все остальное — это рынок.





Я считаю, что у нас прекрасные отношения. Как мы будем с этим потенциалом работать, покажет время. Но я могу сказать точно, что ничего этому не мешает. Как минимум, и с налоговой точки зрения, и с точки зрения таможенных пошлин это выгодно. Остальное, безусловно, надо считать.





Знаю, что есть импорт из Беларуси порошкового молока. Но этот рынок до сих пор деверсифицирован, импорт идет из разных стран, в том числе и не членов ЕАЭС. Кто должен проработать этот момент? Думаю, что экспортеры из Беларуси, которые этим занимаются. С другой стороны, никто белорусским производителям экспортировать свой товар в Армению не мешает, и никаких проблем у них с этим нет", передает "Еврорадио"





За 2017 год Беларусь экспортировала в Армению товаров на $34,5 млн, и это самый скромный показатель из всех стран СНГ. Армянский импорт в Беларусь составил $8,2 млн. В самом деле, еще есть над чем работать! Вице-премьер Армении считает, что наши страны должны реализовывать потенциал Евразийского экономического союза. А заявления отдельных экспертов о невыгодности участия Армении в ЕАЭС называет как минимум поспешными.





Мгер Григорян: "Участие в интеграционных проектах дает эффект со временем. Будет ли эффект от участия в ЕАЭС Армении... Если посмотреть статистику, видно, что эффект уже есть. А вот в том, что наши возможности в пределах ЕАЭС реализованы окончательно, я сильно сомневаюсь. Посмотрите: Ларс [единственная дорога из Армении в Россию. — Еврорадио] — это проблема для объема экспорта. Если бы не было "проблемы Ларса", наш экспорт сельхозпродукции в страны ЕАЭС мог бы значительно увеличиться".





Вслед за своими коллегами, которые отвечают за внешнюю политику Армении, Мгер Григорян считает, что стремиться к глубокой интеграции с Евросоюзом их стране не стоит.





"Дружить лучше со всеми, и я не понимаю, почему мы на чем-то одном должны заострять нашу экономическую политику. Иметь диверсифицированнуюю политику менее рискованно и дает больше возможностей, так как на сегодня наше сотрудничество с Европой и наше сотрудничество в ЕАЭС выгодно всем. И нам, и Беларуси, и России в том числе. Ведь если есть какие-то более благоприятные режимы торговли у партнеров, то лучше эти режимы развивать и реализовывать. Зачем закрывать себя от какого-то рынка из-за того, что у тебя есть интеграционные процессы на других рынках?





Мы стараемся сделать все, чтобы наши партнеры пользовались нашими интеграционными процессами. В торговле это тема очень актуальна. И сегодня страны ЕАЭС могут выходить на европейские рынки, пользуясь теми льготами, которые у нас есть в отношениях с ЕС [в ноябре 2017 года Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. — Еврорадио]. И наоборот, европейские страны имеют определенные возможности и определенные благоприятные условия, чтобы выходить на рынок Беларуси через Армению. Поэтому концентрироваться на одном рынке или на одних интеграционных процессах за счет других смысла не вижу", — говорит вице-премьер Армении.





Комментируя ситуацию с продажей Беларусью своих систем залпового огня "Полонез" Азербайджану и то, как это может отразиться на торговых связях между нашими странами, Мгер Григорян заявил, что просчитывать это должна прежде всего Беларусь. "Давайте думать о рынках, о добром партнерстве, так как это выгодно всем. Если этого не будет, если белорусская и армянская стороны не будут реализовывать наш потенциал, то развития в отношениях не будет", — говорит вице-премьер Армении.