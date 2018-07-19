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Итальянцы завозят машины из Беларуси, чтобы не платить налоги

В Турине финансовая полиция изъяла у граждан Италии несколько дорогих автомобилей с белорусскими, албанскими и украинскими номерами.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Машины они покупали за границами Евросоюза, чтобы сэкономить на местном автомобильном налоге и страховании, при этом уклоняясь от таможенных пошлин, так как регистрация оставалась иностранной.

Теперь конфискованные автомобили вернут только после уплаты налогов и пошлин. Водители получили также штрафы в сумме более чем на 6 тысяч евро.

Новое направление контрабанды находится под особым контролем финансовой полиции Турина, сообщает ANSA. В последние дни она усилила контроль на главных улицах города и в окрестностях.

Источник: belmir.by
18:25 19/07/2018






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