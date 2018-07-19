"Генералы" дзержинских карьеров

Самый мощный ресурс в их руках - земля. Она является основным источником номенклатурного обогащения и одновременно дискриминации и издевательства над национальным предпринимательством. Cлучай с ООО «Делмакс» из Дзержинского района во многом является типичным для описания отношений между инвесторами и районным начальством.





ЗАМАНИТЬ, ОСВОИТЬ И «КИНУТЬ»





Евгений Шулигин, собственник «Делмакса», честно заработал свой капитал в России. Друзья рассказали про синеокую Беларусь, где якобы можно делать бизнес. Крепкий хозяйственник изучил вопрос, проанализировал разные возможности и в 2009г. зарегистрировал свой семейный производственные бизнес в Дзержинском районе Минской области.





В планах было изготовление стройматериалов, оказание услуг спецтехникой, добыча ПГС и песка, производство пенобетона.





В самом начале Дзержинский райисполком радушно встретил инвестора. «Делмаксу» дали в разработку месторождение песков «Ружамполь». Инвестор вложил деньги в геологические изыскания, подготовку проекта разработки и рекультивации карьера. И тут в игру вступила первая бюрократическая проволочка.





Из-за ограничения использования пахотных земель в промышленных целях землю «Делмаксу» не дали. Местные чиновники не стали помогать инвестору изменить назначение земли, что позволило бы району получить крепкий бизнес в сфере стройматериалов. В самом начале проекта они не информировали Шульгина об этом подводном камне.





В результате вложенные инвестором 300 млн неденоминированных рублей превратились в убытки, но для чиновников главное - освоить, что деньги налогоплательщиков, что частных инвесторов. У них же нет рисков компенсации инвестиционных потерь от ошибок, недомолвок или лени власти.





Шульгин со своей командой все равно были настроены на работу. Он согласился с предложением исполкома взять в разработку месторождение «Мазуры». В 2012г. участок был отведен «под промышленную разработку», без каких-либо ограничений по использованию добытых на карьере полезных ископаемых. С 2012 по 2016г. ООО «Делмакс» вело разработку карьера на данном месторождении.





В 2013г. райисполком дополнительно предоставил «Делмаксу» геологический отвод на площади 7 га для проведения доразведки в целях расширения карьера. В 2014г. Минприроды утвердило доразведанные за счет «Делмакса» балансовые запасы полезного ископаемого в количестве 850000 куб. м.





Шла интенсивная работа: создавались коммуникации, строились здания, электросети, приобреталось оборудование, была смонтирована линия по производству пенобетона. Только в строительство производственной базы было заинвестировано более $2 млн.





Предприятие получило аттестаты соответствия на право осуществления функций генподрядчика, заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг в строительстве, сертификаты на все виды строительных работ. Совокупные инвестиции превысили $3 млн.





Дзержинску были безвозмездно переданы объекты инфраструктуры на 510 неденоминированных рублей. За время деятельности компании уплачено налогов на сумму около 7 млрд неденоминированных рублей, в т.ч. от деятельности карьера - около 4 млрд.





Вся эта проделанная частным инвестором работа не впечатлила власти Дзержинского района и Миноблисполкома. Чиновники приняли решение не продлевать срок использования карьера, который должен был быть источником сырья для производства «Делмакса», хотя все предыдущие годы инвестора кормили обещаниями о

продлении сроков аренды.





Руководство района и Миноблисполкома решило, что «Делмакс» - слишком прибыльный бизнес за счет продажи гравия и песка, хотя его руководство с документами в руках показывало всю правду про прибыль. Они увидели в таком поведении распродажу народного добра и решили «убить» бизнес, который только-только становился на ноги.





Зацепка нашлась - нет собственного производства. Обвинение сварганили быстро - самовольный захват земельного участка. Местные чиновники затаскали по судам инвестора. «Делмакс» добился отмены решения райисполкома о прекращении права пользования недрами, опроверг претензии по поводу нецелевого использования земли, но время было потеряно.





Руководство района заставило его провести рекультивацию невыработанного карьера, чем нанесло прямой ущерб как инвестору, так и самому району.









КАК ВЫТИРАЮТ НОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИМ СОВЕТОМ





Евгений Шулигин не сдался. Он полтора года обращался в разные инстанции, указывая на вопиющую несправедливость и грубое нарушение прямых указаний и решений президента.





Он представил свою проблему председателю президентского Совета по развитию предпринимательства Александру Турчину, который увидел возможность конструктивного решения проблемы в пользу «Делмакса». Положительные оценки были получены от Госкомимущества и Минприроды. Позицию частного инвестора поддержали союзы предпринимателей.





Клэш интересов на лицо. Александр Лукашенко на встрече с бизнесом и представителями силовых структур в конце декабря 2017г. приказал в случае споров рассматривать дела в пользу предпринимателей. Но для председателя Дзержинского райисполкома Николая Артюшкевича декреты и директивы президента, мнения и предложения Совета по развитию предпринимательства, республиканской конфедерации предпринимательства вторичны по сравнению с собственными интересами и его видением развития района.





Мол, не мешайте мне доработать до пенсии, все решения райисполкома правильные, согласованные с Миноблисполкомом. Знатоки бюрократии Минщины предполагают, что Артюшкевич так ведет себя только потому, что его окружает особым вниманием Игорь Макар, первый зампредседателя Миноблисполкома.





Примерно в таком же режиме работали VIP-распорядители чужого из Минздрава и подконтрольных ему коммерческих структур, нанесшие мощный удар по репутации государства и лично президента. Поэтому сегодня КГБ распутывает этот опасный коррупционный клубок.





На уровне райисполкомов сращение коммерческих и государственных интересов приобретает уродливые формы. «Генералы» дзержинских карьеров наносят прямой ущерб стране, инвесторам и обыкновенным людям, которые хотят жить в стране верховенства права, а не номенклатурной вседозволенности под прикрытием формальных решений.