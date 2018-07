Может ли Беларусь нарастить экспорт в Китай?

У Беларуси, вероятно, появится еще один канал экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай. Этим каналом может стать компания China Merchants Group, которая нацелена на диверсификацию своей деятельности в Беларуси, пишет Ежедневник





В прошлом году она объявила о создании инвестиционного промышленного фонда (575 млн долларов США.) для проектов в Беларуси. Кроме успешного логистического проекта в КБИП, China Merchants готова вкладываться в инфраструктуру парка путем строительства торгово-выставочного комплекса.





Сотрудничество в финансовой сфере также имеет все шансы на более глубокое развитие. Об этом говорится в новом выпуске «Минского барометра», в котором анализируются события мая-июня.





Аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» обращают внимание на то, что, кроме создания Китайско-белорусского инвестиционного фонда, белорусская сторона подписала соглашение с агентством China Chengxin International Credit Rating о присвоении Беларуси китайского кредитного рейтинга, чтобы к концу этого года - началу следующего выйти на китайский финансовый рынок с государственными облигациями.





Конечно же, главным событием последних двух месяцев стала подготовка и проведение рабочего визита Александра Лукашенко в Китай для участия в Саммите ШОС в г. Циндао 9-10 июня и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.





Во время визита был подписан целый пакет соглашений, определяющих дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран.





В частности, соглашения о предоставлении технико-экономической помощи Китая (800 млн юаней, или около 120 млн долларов США), о предоставлении льготного правительственного кредита в АПК для второго этапа проекта по организации высокотехнологического агропромышленного производства полного цикла (2540 млн юаней, или около 383 млн долларов США), о сборочном производстве электроавтомобилей (СП ЗАО «Юнисон» - ZOTYE International Automobile Trading Co., Ltd., 560 млн долл.), о медицинском оборудовании (Лада ОМС – China Sinopharm International Corp., 94 млн долл.), о поставках в Китай сухого молока (ЗАО «Мясомолочная компания» - COFCO Group, до 30 млн долл.) и мяса птицы (ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» - Chongqing Valosha Trading Co. Ltd., до 5 млн долл.).









Встреча Лукашенко с президентом CITIC Group Ван Цзюном также стала примечательным событием, поскольку таким образом был зафиксирован особый статус китайской компании в Беларуси.





Дальнейшие встречи делегации CITIC в Совете Министров, где компании предложили стать новым генподрядчиком по проблемному проекту картонного завода в Добруше и купить один из банков, а также хорошо освещенные в СМИ детали проектов CITIC с ОАО «Амкодор» позволяют экспертам «Минского диалога» говорить о прочных позициях CITIC Group в Беларуси.





В ходе приезда президента CITIC Group был учрежден Китайско-белорусский инвестиционный фонд (CITIC Construction – 60%, ОАО «СБ «Беларусбанк» - 40%, уставный фонд 1 млн долл., первоначальный объем 50 млн долл.). Ван Цзюн отметил, что компания готова развивать свой бизнес в Беларуси и в новых сферах, в том числе в финансовой и сельскохозяйственной.





Эксперты считают, что при условии соответствия требованиям китайской стороны и выбора правильной стратегии весьма вероятно увеличение объемов экспорта белорусской продукции в Китай, а также расширение экспортных позиций (сахар, детское питание, иная молочная продукция и др.).





А заявленное расширение объемов контейнерных перевозок Китай-Европа достижимо при наличии достаточных источников финансирования для модернизации существующей инфраструктуры или строительства новой.