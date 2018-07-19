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Доллар снова готов взять планку в 2 рубля

Доллар подорожал до трёхнедельного максимума в ходе торгов 19 июля.

В четверг 19 июля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль уступил доллару и евро, но укрепился к российскому рублю. Стоимость корзины валют поднялась на 0,04%, передает select.by

Курс доллара подорожал на 0,0074 рубля до 1,9960 BYN/USD. Это шестое подряд укрепление и максимальное значение за прошедшие три недели. 

Курс евро укрепился на 0,0056 рубля до 2,3176 BYN/EUR. 

Курс российского рубля упал на 0,0082 рубля до 3,1527 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на своём десятидневном минимуме. 




14:17 19/07/2018






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