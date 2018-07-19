Доллар снова готов взять планку в 2 рубля
Доллар подорожал до трёхнедельного максимума в ходе торгов 19 июля.
В четверг 19 июля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль уступил доллару и евро, но укрепился к российскому рублю. Стоимость корзины валют поднялась на 0,04%, передает select.by
Курс доллара подорожал на 0,0074 рубля до 1,9960 BYN/USD. Это шестое подряд укрепление и максимальное значение за прошедшие три недели.
Курс евро укрепился на 0,0056 рубля до 2,3176 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0082 рубля до 3,1527 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на своём десятидневном минимуме.
14:17 19/07/2018
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