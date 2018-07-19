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Замдиректора предприятия оформил себя еще и специалистом по маркетингу

Заместитель директора Вилейского предприятия незаконно получал зарплату специалиста по маркетингу на своем филиале.

Прокуратура Вилейского района совместно с группой по борьбе с экономической преступностью Вилейского РОВД провела проверку по факту хищения имущества путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении одного из заместителей генерального директора ЗАО «Р».

По итогам проверки прокурор района возбудил уголовное дело в отношении указанного руководителя Б. по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.


Установлено, что заместитель генерального директора ЗАО «Р» Б. в 2017 году дал указание директору сельскохозяйственного предприятия, расположенного на территории Вилейского района и являющегося филиалом ЗАО «Р», создать специально для него должность ведущего специалиста по маркетингу с заработной платой не менее 900 рублей в месяц. Б. был документально оформлен на указанную должность на 0,75 ставки.

При этом Б., будучи заместителем генерального директора ЗАО «Р», работу в качестве ведущего специалиста по маркетингу в сельхозпредприятии не выполнял. Между тем, заработную плату получал в установленные сроки и в полном объеме, чем причинил ущерб субъекту хозяйствования на общую сумму более 7900 рублей, пишет ej.by




12:56 19/07/2018






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