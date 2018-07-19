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Человеческий подход: в США на подростка пожаловались за нелегальную торговлю, власти помогли узаконить бизнес

В США власти города пресекли незаконную торговлю хот-догами подростком: ему помогли сделать разрешение и проспонсировали место для продажи.

13-летний Жакин Фолкнер начать торговал с 2016 года, но летом 2018 года кто-то недовольный пожаловался, что подросток продает еду без разрешения городской администрации, пишет TJournal. Мальчик был вынужден свернуться, но чиновники вместо штрафов начали искать способы помочь ему. 

«Когда я понял, чем он занимается, я сказал «Нет, мы не будем просто идти и закрывать [его бизнес] из-за отсутствия лицензии. Мы можем помочь ему получить разрешение. Давайте сделаем это положительным случаем и поможем ему стать владельцем бизнеса», — рассказал глава министерства здравоохранения Миннеаполиса Дэн Хафф. 

Инспекторы ведомства рассказали Жакину, как соблюдать санитарные нормы, научили поддерживать температуру хот-догов, подарили термометр и оборудование для мытья рук.

Минздрав связался с некоммерческой организацией, которая оказывает поддержку в том числе начинающим предпринимателям. Там ему помогли с юридическими тонкостями и объяснили, как вести бизнес. Там же ему завели бизнес-страницу в Фейсбуке с названием «Классические хот-доги мистера Фолкнера».

В итоге 16 июля парень снова открыл ларек по продаже хот-догов. Пока ему выдали временное разрешение на десять дней. Следующее разрешение уже оплатила полиция — он будет торговать напротив отделения. 

Потом разрешения планируют проспонсировать местная церковь и организация помощи темнокожим «Национальная городская лига». Школьник сможет торговать хот-догами все лето до начала учебного года.


А как у нас?

С нелегальной торговлей идет активная борьба. Милиция составляет протоколы, в рейдах активно участвуют дружинники из БРСМ, "нелегалов" штрафуют и изымают "нелегальную" продукцию. В то же время власти предлагают альтернативу - физлица могут торговать на рынке продукцией собственного производства, пишет kyky.org

12:41 19/07/2018






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