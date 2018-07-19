Гендиректора "ДорОрса" судят по обвинению в коррупции





По данным следствия, должностные лица с июня 2016 года по октябрь 2017 года за счет предприятия ремонтировали на СТО свои машины и машины близких: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze.





В бухгалтерию же предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных авто «ДорОрса» на общую сумму более 11,8 тысячи рублей. Получены доказательства о причастности обвиняемых к девяти аналогичным фактам.





Как передает tut.by , главный инженер Алексей Крупкевич ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.





Генеральный директор Александр Козлов свою вину не признал, и сегодня он на скамье подсудимых. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (Покушение на совершение преступления) и по ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору).





Второй состав входит в список коррупционных преступлений. Санкция — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.









Процесс ведет судья Виталий Семенов. Сторону обвинения представляет старший прокурор прокуратуры Минска Елена Крупенина. Интересы Александра Козлова представляет адвокат Алексей Шваков.





Как пояснил в суде Козлов, ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Под стражей находится с 25 октября 2017 года.





Как стало известно во время заседания, Козлов подал прошение о помиловании на имя Лукашенко, в связи с чем было подано ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Но суд отказал, поскольку в законодательстве нет такого основания для возвращения дела прокурору после направления материалов дела в суд.