Прибыль от реализации увеличилась примерно в 2 раза и достигла 71,1 млн. долларов. Об этом рассказал начальник управления планирования и экономического анализа БМЗ Иван Демидов.





Он подчеркнул, что опережающими темпами растет экспорт предприятия. За рассматриваемый период экспорт увеличился на 31,5% и составил 611,7 млн. долларов. Было отгружено 957 тыс. тонн продукции, передает select.by





Иван Демидов также сообщил, что рентабельность продаж предприятия выросла до 9,6% с 6% в 2017 году, а запасы готовой продукции на складах сейчас составляют всего 4,5% от среднемесячного объема производства, то есть практически вся продукция сразу отправляется потребителям. В целом завод произвел продукции за полугодие на 1,39 млрд. рублей, что на 40% превысило показатель I полугодия 2017 года.





БМЗ быстро увеличивает географию поставок, и если в I полугодии 2017 года продукция завода экспортировалась в 46 стран, то в текущем году — уже в 55 стран. Предприятие вышло в 2018 году на рынки шести стран: Гватемалы, Коста-Рики, Малайзии, Мали, Панамы и Судана. Правда, объемы экспорта в эти страны были относительно невелики — 11 млн. долларов.









Как отметил Иван Демидов, БМЗ сохранил объемы экспорта своей продукции в США, несмотря на увеличение пошлин на его продукцию в этой стране. Компенсацию роста цен взяли на себя американские потребители. Одновременно Беларусь и американские клиенты БМЗ подали обращения в Министерство торговли США с просьбой освободить продукцию завода от новых пошлин.





Благодаря улучшению финансового состояния, БМЗ в настоящее время не нуждается в получении кредитов и новой помощи из бюджета РБ. При этом предприятие осуществляет новые инвестиционные проекты.





В 2017 году объем инвестиций на БМЗ составил около 15,5 млн. рублей, а за I полугодие 2018-го — 14,4 млн. рублей. В ближайшие дни запланирован запуск в эксплуатацию установки вакуумной дегазации нового участка внепечной обработки стали, что завершает модернизацию сталеплавильного производства, в которую было вложено 185 млн. рублей.