Тиньков расширяется: хочет купить Kvitki.by

После того как МТС закрыла сделку по покупке сервисов Ticketland и Ponominalu.ru, Тинькофф Банк готовится к приобретению доли в «Кассир.ру»





Проект промоутеров





О переговорах о покупке между Тинькофф Банком и владельцем «Кассир.ру» РБК рассказал источник, знакомый с деталями обсуждения, пишет ej.by Информацию о том, что такие переговоры ведутся, подтвердил РБК и гендиректор и основной владелец сервиса Евгений Финкельштейн, не уточнив подробностей. «Мы действительно общаемся с «Кассир.ру», но никаких деталей не раскрываем», — заявил, в свою очередь, представитель Тинькофф Банка. Он лишь добавил, что банк постоянно ведет переговоры «с различными яркими проектами», чья деятельность комплементарна интересам группы «Тинькофф».





Банк может купить долю в российском бизнесе «Кассир.ру», утверждает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Как указано на сайте сервиса, он продает билеты на различные мероприятия в 70 городах России. Кроме того, в группу входят билетные операторы в Прибалтике, в Украине, в Казахстане и Беларуси.





Учредителями ООО «Кассир.ру» — национальный билетный оператор», по данным ЕГРЮЛ на июль 2018 года, являются Евгений Финкельштейн (85%) и Надежда Соловьева (15%). Первый известен как президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI), как промоутер, который привозил в Россию Мадонну, Леди Гагу и Scooter, и как девелопер (планировал, в частности, построить в Петербурге Театр песни Аллы Пугачевой). Соловьева — тоже промоутер, основной собственник SAV Entertainment (организовывала гастроли в России Пола Маккартни, Элтона Джона, Дэвида Боуи и др.). В SAV Entertainment оставили запрос РБК без ответа.





Два года назад Финкельштейн заявлял «Деловому Петербургу», что в 2016 году выручка сервиса превысила 13 млрд росс. рублей, из которых 7,5 млрд росс. рублей пришлись на Россию. Весь отечественный билетный рынок основной владелец «Кассир.ру» тогда оценивал в 45 млрд росс. рублей. В 2017 году «Кассир.ру» заработал в России все те же 7,5 млрд росс. рублей, операционная прибыль составила 1,3 млрд росс. рублей, сообщил РБК Финкельштейн.





По следам МТС





Тинькофф Банк заинтересовался бизнесом по продаже билетов, после того как группа МТС закрыла сделку по покупке Ticketland.ru, второго по величине игрока на этом рынке после «Кассир.ру». Оператор связи также приобрел и сервис Ponominalu.ru. Вместе две компании, по данным МТС, «контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России». Ticketland.ru был оценен в 3,25 млрд росс. рублей, Ponominalu.ru — в 495 млн росс.рублей при их прошлогодней выручке около 1 млрд и 200 млн росс. рублей соответственно.





«Сейчас, после сделки с МТС, можно предположить, что постепенное объединение наших ресурсов с Ponominalu.ru выведет нас вперед, но пока мы вторые», — приводятся слова гендиректора Ticketland.ru Виталия Виноградова в исследовании PwC о российском билетном рынке.





Оценка сервиса «Кассир.ру» может быть не ниже, чем стоимость Ticketland.ru и Ponominalu.ru вместе взятых, — 3,7 млрд росс. рублей, полагает экс-директор по билетной программе оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Перлин. Эксперт исходит из того, что бизнес-модели билетных сервисов идентичны, а их ценность для компаний-покупателей эквивалентна.





Потребность в экосистеме





«Благодаря мобильным устройствам интернет становится бизнес-инфраструктурой, позволяющей не просто получать рекламное сообщение, но и тут же товар покупать, оплачивать и заказывать его доставку или, если это услуга, моментально ее получать», — описывал происходящие сейчас в сознании потребителей изменения первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.





Приобретение билетного бизнеса позволит МТС добавить в собственную экосистему мобильных приложений новый полезный и привлекающий аудиторию функционал по покупке билетов с мобильных устройств, подтверждает представитель оператора. По оценке МТС, доля онлайн-продаж билетов на мероприятия в офлайне сейчас составляет около 43% оборота всего отечественного билетного рынка, а в крупнейших городах доля электронных билетов уже достигает 60%.





Созданная Олегом Тиньковым кредитная организация позиционируется как первый российский онлайн-банк. Во время IPO банка на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков убеждал инвесторов, что его бизнес не финансовый, а технологический, и поэтому Тинькофф Банк надо оценивать по мультипликаторам ИТ-компаний.





«Мы хотим, чтобы все, что связано с финансовыми операциями, все, что связано ежедневными вещами, было в телефоне. Мы это практически сделали, мы совсем рядом, чтобы это закрыть, — заявлял Тиньков этой весной на Петербургском международном экономическом форуме. — Сейчас достроим экосистему, что человек сможет покупать и авиа-, и железнодорожные билеты, и все что угодно с этого телефона, с нашего мобильного приложения». Банк уже развивается и в других, нефинансовых сферах: в прошлом году кредитная организация запустила на частотах Tele2 виртуального мобильного оператора и купила 55% платежного сервиса Cloudpayments.



