Точку в деле о «гнилом мясе» поставит Верховный суд

Напомним, что обвиняемыми по этому делу проходили десять человек: бывший заместитель министра сельского хозяйства Василий Пивовар, экс-генеральный директор ОАО «Гомельский мясокомбинат» Ричард Стефанович, бывший заместитель директора по производству Александр Бондаренко, начальник городской ветстанции Виктор Волченков и ряд ветврачей.





Владимир Пивовар





Эта история началась с анонимки в КГК, в которой сообщалось, что холодильники Гомельского мясокомбината забиты гнилым мясом. Первая проверка ничего такого «не заметила». Потом в ситуацию погрузился КГБ, сотрудники которого обнаружили в холодильных камерах мясо, как затем было отмечено в обвинительном заключении -- «темного, практически черного цвета, с неприятным запахом, загрязненное, порченное грызунами, с пометом грызунов». В начале декабре 2015 года начались задержания. Тогда же своей должности лишился замминистра Пивовар с формулировкой: «В связи с совершением поступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».





Ричард Стефанович





25 апреля Гомельский областной суд признал их виновными в злоупотреблении служебными полномочиями, служебной халатности и бездействии должностного лица. Суд первой инстанции приговорил бывшего замминистра Василия Пивовара к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ричард Стефанович получил 6 лет со штрафом в 1000 базовых величин, Александр Бондаренко — 5 лет со штрафом в 750 базовых величин. Ветврач комбината Арсений Скворчевский осужден на 2 года колонии-поселения.





Главный ветврач комбината Игорь Семенов приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 750 базовых величин, начальник городской ветстанции Виктор Волченков и сотрудник ветстанции Василий Кравцов приговорены к 2 годам лишения свободы каждый. Начальник холодильного цеха мясокомбината Игорь Мельников осужден на 3 года лишения свободы и оштрафован на 500 базовых величин. Начальник управления ветеринарии областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Алла Лазовская приговорена к 1,5 года лишения свободы, бывший замдиректора ветнадзора Александр Букин — к 2 годам лишения свободы.





Также судом постановлено взыскать с обвиняемых солидарно в пользу ОАО «Гомельский мясокомбинат» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 681 834 рубля.

Рассмотрение этого дела началось 12 сентября 2017 года. К началу суда свобода обвиняемых была ограничена подписками о невыезде. Пивовар и Стефанович свою вину не признали. Под стражу всех взяли в зале суда.

Приговор вступит в законную силу после оглашения решения Верховного суда.







