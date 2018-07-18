Ишь, как заговорили! Белорусские чиновники ластятся к руке МВФ

Официальной целью миссии МВФ в Беларуси был заявлен обычный обзор текущей экономической ситуации в стране. Ни о каком возобновлении переговоров по кредиту со стороны фонда речи быть не могло. Однако белорусская номенклатура не преминула воспользоваться хотя бы таким поводом и высказала миссии МВФ все накопившееся и наболевшее, пишут Banki24.by





Первым с главой миссии МВФ встретился глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович. Мясникович рассказал функционерам фонда, что даже по вопросам, где позиции властей и МВФ не совпадают, официальный Минск намерен сближать их.





Кстати, таких несогласованных позиций между сторонами по сути осталось лишь две — реформа госсектора и 100%-я оплата услуг ЖКХ населением. Снятие разногласий еще в 2016 году уперлось в отсутствие политической воли и с тех пор переговоры о кредите заглохли.





По мнению Мясниковича, Беларусь «реализует меры классической программы фонда, но без финансовой поддержки». Якобы власти уже полным ходом проводят реформы, а населением поголовно и молчаливо их одобряет.





Оптимальным форматом сотрудничества с МВФ спикер верхней палаты назвал новую совместную программу. Если описывать данную встречу совсем простыми словами, Мясникович попросил у фонда денег. Или, как говорит молодежь, поаскал на жизнь.





Перед отлетом в Вашингтон заморские гости забежали на огонек к вице-премьеру Василию Матюшевскому. Матюшевский дежурно поблагодарил МВФ за техническую помощь.





В особенности вице-премьер был благодарен за помощь в проекте по формированию рынка проблемных активов. Интересно, советовал ли властям фонд создать аж 7 рабочих групп из 105 человек ради решения застарелой проблемы? В это трудно поверить, но чего не сделаешь, когда в банковской системе есть вероятность дефолта.





Помимо прочего, Матюшевский «выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с фондом». В общем, запросил деньги, как и коллеги по чиновничьей вертикали. То, что власти хоть тушкой, хоть чучелом желают подписать программу с МВФ, понять нетрудно.





Во-первых, с октября 2017 года правительство никак не может получить последние 400 млн USD от Евразийского фонда стабилизации и развития. Без ресурсов ЕФСР падают ЗВР, которые и теперь не обеспечивают 3 месяцев оплаты за импорт. Власти не хотят выполнять все условия ЕФСР, а фонд в отместку требует корректировки матрицы реформ. Отмашки на выделение денег не пришло даже после июньского визита Владимира Путина.





Во-вторых, без программы с МВФ расширенное финансирование не открывает группа Всемирного банка. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация разумно обусловливают выделение денег структурными реформами. Получить эти ресурсы с минимумом усилий властям Беларуси тоже страсть как хочется.





На случай, если не удастся договориться ни с Россией, ни с Западом, у правительства и Нацбанка остается резервный вариант действий. НБРБ займется ужесточением денежно-кредитной политики, а Минфин — налогово-бюджетной. Правда, скорее всего, этот вариант не понравится никому — ни президенту, ни обычным белорусам.