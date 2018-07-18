В топ-10 моделей, которые были проданы в стране в январе-июне, попал и китайский «Geely» белорусской сборки, передает Белсат





Белорусский автомобильный ажиотаж





В январе-июне 2018 года в стране продали 23196 легковых автомобилей – на 70,5 процента больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сайт Белорусской автомобильной ассоциации.





По сравнению с первой половиной 2016 года – рост более, чем на 92 процента. Двузначный и даже трехзначный рост показали все основные бренды, которые продаются в Беларуси.





Лидером рынка остался французский Renault, продажи которого выросли на 30 процентов до 5845 машин. Далее следуют LADA, Volkswagen, Nissan, Kia, Škoda, Hyundai, GAZ, Geely и Ford.





Среди моделей первенство сохраняет Volkswagen Polo – 2194 автомобиля.





«Geely» набирает обороты





За первую половину 2018 года продажи белорусско-китайских автомобилей «Geely» составили 810 единиц. При этом продажи китайского бренда за аналогичный период прошлого года – только 197 машин.





Официальный производитель «Geely» в Беларуси – компания «Belgee». Открытие завода состоялось в ноябре 2017 г. между Борисовом и Жодино. Работает на заводе 700 человек. Мощности выпуска – до 60.000 автомобилей в год.









Вероятно, на продажи белорусских «Geely» повлияли программы льготного кредитования, которые были введены белорусскими банками – очень низкие проценты (около 2% годовых) являются стимулом покупать малоизвестный белорусам азиатский автомобиль по цене машины европейского бренда.





На постройку завода, который сейчас выпускает машины с 70-процентной долей китайских комплектующих, Беларусь взяла у Китая кредит на $ 160 миллионов. Китайцы вложили $ 90 миллионов.





Большинство акций компании – 55,5 процента – принадлежит БелАЗу.