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Льготный кредит решает все: "Geely" вошел в топ-10 по продажам

Беларусь переживает бум спроса на легковой автотранспорт – рынок вырос более, чем на 70 процентов в первой половине 2018 года.

В топ-10 моделей, которые были проданы в стране в январе-июне, попал и китайский «Geely» белорусской сборки, передает Белсат.

Белорусский автомобильный ажиотаж

В январе-июне 2018 года в стране продали 23196 легковых автомобилей – на 70,5 процента больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сайт Белорусской автомобильной ассоциации.

По сравнению с первой половиной 2016 года – рост более, чем на 92 процента. Двузначный и даже трехзначный рост показали все основные бренды, которые продаются в Беларуси.

Лидером рынка остался французский Renault, продажи которого выросли на 30 процентов до 5845 машин. Далее следуют LADA, Volkswagen, Nissan, Kia, Škoda, Hyundai, GAZ, Geely и Ford.

Среди моделей первенство сохраняет Volkswagen Polo – 2194 автомобиля.

«Geely» набирает обороты

За первую половину 2018 года продажи белорусско-китайских автомобилей «Geely» составили 810 единиц. При этом продажи китайского бренда за аналогичный период прошлого года – только 197 машин.

Официальный производитель «Geely» в Беларуси – компания «Belgee». Открытие завода состоялось в ноябре 2017 г. между Борисовом и Жодино. Работает на заводе 700 человек. Мощности выпуска – до 60.000 автомобилей в год.


Вероятно, на продажи белорусских «Geely» повлияли программы льготного кредитования, которые были введены белорусскими банками – очень низкие проценты (около 2% годовых) являются стимулом покупать малоизвестный белорусам азиатский автомобиль по цене машины европейского бренда.

На постройку завода, который сейчас выпускает машины с 70-процентной долей китайских комплектующих, Беларусь взяла у Китая кредит на $ 160 миллионов. Китайцы вложили $ 90 миллионов.

Большинство акций компании – 55,5 процента – принадлежит БелАЗу.

16:43 18/07/2018






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