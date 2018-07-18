Курс доллара подскочил на торгах 18 июля

Курс доллара подорожал на 0,0120 рубля до 1,9886 BYN/USD. Это уже пятое подряд укрепление американской валюты. За это время доллар вырос на +0,0193 рубля, передает select.by





Курс евро снизился на 0,0063 рубля до 2,3120 BYN/EUR.





Курс российского рубля просел на 0,0043 рубля до 3,1609 BYN/100 RUB. Это минимум за прошедшие 8 дней.









Россия





На торгах Московской биржи на время 11:30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 47 копеек до 62,9006 USD/RUB, а средневзвешенный курс евро просел на 16 копеек до 73,08 EUR/RUB.